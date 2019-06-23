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صور..محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى الرحلات النمساوية بالغردقة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:31 م
صور..محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى الرحلات النمساوية بالغردقة خلال وصول رحلة الطيران النمساوية للغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر؛ اليوم الأحد،  بمطار الغردقة الدولى أولى رحلات الخطوط الجوية لشركة Level Airlines السويسرية، والقادمة من فيينا و على متنها 210 راكب.

رافق اللواء طيار محمد كامل مدير المطار، وعدد من  القيادات الأمنية ومسئولى شركة Level Airlines.

ومن جانبه رحب المحافظ بالسائحين متمنياً لهم إقامة ممتعة على أرض الغردقة الساحرة، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث السياحى الذى سيكون له دور كبير فى زيادة أعداد السائحين السويسريين بالمحافظة الساحلية، مضيفا أن افتتاح خط مباشر من فيينا للغردقة يساعد فى جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم بالغردقة .

كما أعلن أحد مسئولى شركة Level Airlines أنه سيتم تشغيل رحلة أسبوعيا من فيينا إلى الغردقة على أن تزيد تدريجيا لتصبح رحلة يوميا بداية من سبتمبر القادم .

ومن ناحية أخرى قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، والعلاقات العامة بمطار الغردقة بتوزيع الهدايا التذكارية وباقات الورود على السائحين ترحيبا بهم على أرض الغردقة الرائعة .

يذكر أن هذه الرحلات العالمية تأتى بعد سنوات من العمل والعلاقات الدولية التى قام بها المحافظ مع جنسيات مختلفة، لتحقيق أعلى نتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة وفتح خطوط طيران جديدة بها.

 

أولى الرحلات النمساوية (1)
أولى الرحلات النمساوية (1)

 

أولى الرحلات النمساوية (2)
أولى الرحلات النمساوية (2)

 

أولى الرحلات النمساوية (3)
أولى الرحلات النمساوية (3)

 

أولى الرحلات النمساوية (5)
أولى الرحلات النمساوية (5)

 

أولى الرحلات النمساوية (7)
أولى الرحلات النمساوية (7)

 

أولى الرحلات النمساوية (8)
أولى الرحلات النمساوية (8)

 

أولى الرحلات النمساوية (10)
أولى الرحلات النمساوية (10)

 


البحر الاحمر

رحلة طيران نمساوية

مطار الغردقة

تنشيط السياحة

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