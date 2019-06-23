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صور ..محافظ الإسكندرية يكرم الطالبة رانيا بعد فوزها ببطولة العالم لرفع الأثقال

الأحد، 23 يونيو 2019 08:50 م
صور ..محافظ الإسكندرية يكرم الطالبة رانيا بعد فوزها ببطولة العالم لرفع الأثقال محافظ الإسكندرية يكرم الطالبة رانيا
الإسكندرية جاكلين منير

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كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الطالبة رانيا محمد عزت، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أبيس الرابعة الصناعية، بإدارة شرق التعليمية، لحصولها على المركز الأول في بطولة العالم لرفع الأثقال، وحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية فى البطولة التى أقيمت بمدينة فيجى بأستراليا بمنافسات وزن 76 كجم.
 
وأعرب محافظ الإسكندرية عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف التي حققته الطالبة، مقدمًا لها شهادة تقدير تكريما لما حققته خلال هذه البطولة، ومهنئا لها بالفوز بالبطولة وبالمركز الأول على مستوى العالم.
 
وأكد المحافظ عليها ضرورة الاستمرار في التقدم والحفاظ على المستوى الرياضي والأخلاقى، متمنيا  لها مزيدًا من التقدم والتوفيق، وطالب الجميع من المعلمين والمدرب الخاص بها بالاهتمام بها واستمرار تشجيعها، مؤكدا على تقديمه الدعم الكامل لجميع أبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا بين دول العالم.
 
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الاسكندرية

بطولة رفع الاثقال

محافظ الاسكندرية

الطالبة رانيا

بطولة العالم لرفع الأثقال

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