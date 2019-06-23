صور.. محافظ أسيوط : نستهدف 123 ألف أمى ضمن مبادرة "أسيوط بلا أمية"

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ عن خطة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للعام المالى 2019 / 2020 والتى تستهدف 123 ألف أمى بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات مبادرة "أسيوط بلا أمية" والتى أطلقتها المحافظة للقضاء على الأمية ونشر برامج التوعية بالتنسيق مع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز ومؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

ولفت اللواء جمال نور الدين إلى مشاركة جامعتى الأزهر وأسيوط والمنطقة الأزهرية بأسيوط بالمبادرة والعمل على محاربة الأمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة الدولة للقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة وإعلان مصر خالية من الأمية فى عام 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد مصطفى عبدالله رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة ومسئولى وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العامة وممثلى المجلس القومى للمرأة وممثلى جامعتى أسيوط والأزهر والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والأحياء ولفيف من ممثلى الكنائس الأرثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية بالمحافظة .

وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - على تكثيف الجهود لرفع معدلات محو الأمية وتنسيق الجهود معلنا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة ونشر الوعى وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار لافتاً إلى التوسع فى فتح فصول لمحو الأمية ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز .

وأستعرض العميد مصطفى عبد الله رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة ما تم تنفيذه خلال العام الماضى مع شرح لخطة العام المالى الحالى 2019 / 2020 واجراءات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والاعلنا عن مواعيد الدورات ومواعيد الامتحانات .

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من الحاصلين على مؤهلات "متوسطة ، فوق متوسطة ، عليا" وجميع العاملين بالقطاع الحكومى ومكلفات الخدمة العامة من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدنى 10 دارسين و 25 دارس كحد أقصى بالفصل الواحد فى دورة مدتها 3 أشهر على أن يتقدم الخريج إلى هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الأول بعمارة الأوقاف بميدان المجذوب بحى غرب أسيوط.

على جانب آخر، أعلن محافظ أسيوط عن بدء زراعة 1000 شتلة موالح بمزرعة الوادى الأسيوطى مهداة من وزارة الزراعة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وإعادة هيكلتها لتحقيق أقصى استفادة منها وذلك بالتعاون مع المختصين وخبراء الزراعة بجامعة أسيوط ومحطة البحوث الزراعية بما تملكه من كوادر بشرية متميزة وإمكانيات علمية متقدمة وتنفيذاً لخطة الرئيس لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة .

وأشار المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة إلى انه بناء على تكليفات المحافظ تم تشغيل بعض أبار المياه الإرتوازية بمزرعتى الغريب والوادى الأسيوطى لاستكمال أعمال زراعة مساحة مزارع المحافظة وتعظيم الاستفادة منها حيث تم البدء فى زراعة شتلات الليمون والبرتقال بمزرعتى الوادى الأسيوطى والغريب ضمن خطة المحافظة لزراعة واستغلال تلك المزارع وتعظيم الموارد الذاتية .

كما اختتمت محافظة أسيوط فاعليات الدورة التدريبية للعاملين بوحدة تكافؤ الفرص ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حول مناهضة التمييز ضد المرأة وتأثيره عليها والذى تم تنظيمه بالتعاون بين هيئة كير الدولية بمصر ووحده تكافؤ الفرص بالمحافظة بالقاعة المستديرة بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء جمال نورالدين، على استمرار تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل وعقد الندوات والفاعليات التى يستفيد منها العاملين بالوحدات المحلية والعمل على رفع كفاءتهم وتطوير أدائهم فى كافة القطاعات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين مشيراً إلى أهمية الدور الهام الذى تقدمه منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى المشاركة جنباً إلى جنب مع الدولة فى تحقيق التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومكافحة العنف ضد المرأة ودعم حقوقها ونشر ثقافة منع التمييز ومحاربة العادات والتقاليد الخاطئة بكافة صورها وأشكالها.

وأوضح فتحى صلاح عامر رئيس لجنة التدريب بديوان عام المحافظة أن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يولى اهتماماً خاصاً بتطوير أداء وتدريب العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية فى كافة القطاعات وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية مشيداً بالتعاون بين هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية ونقل خبراتهم وتعاملهم مع قضايا المجتمع إلى المتدربين لافتاً إلى ضرورة تسليط الضوء عن أشكال العنف ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو فى المجتمع المحلي.

وأشار اسحق منير مشرف المشروع بمكتب هيئة كير الدولية بأسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص المعنية بشئون المرأة بالمحافظة فى تنظيم مثل هذه التدريبات لإدماج منظور النوع الاجتماعى فى مراحل الإعداد والتخطيط والمتابعة والتقييم للخطط وتحقيق مبدأ المساواة والسعى نحو التوعية فى القضايا المعنية بتمكين المرأة والتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعى بكافة اشكالة وتمكين النساء المهمشات اقتصاديا واجتماعيا والعمل على اشراك الرجال فى احداث التغيير فى المفاهيم والممارسات.

يذكر إن التدريب شمل جلسات "مدخل عام عن قضايا النوع الاجتماعى ، الأدوار والاحتياجات وأساليب القضاء على العنف المبنى على النوع الاجتماعي" على مدار 4 أيام.

اجتماع محو الامية وتعليم الكبار باسيوط



اجتماع محو الامية وتعليم الكبار باسيوط



دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط



دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط



مزرعة الوادي الأسيوطي