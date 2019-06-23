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صور.. مجمع تمور الوادى الجديد يتسلم معدات حديثة من جائزة خليفة بـ20 مليون جنيه

الأحد، 23 يونيو 2019 10:05 م
صور.. مجمع تمور الوادى الجديد يتسلم معدات حديثة من جائزة خليفة بـ20 مليون جنيه مجمع تمور الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن وصول المعدات والآلات الحديثة لمجمع التمور بالخارجة وبدء تركيبها تمهيداَ لافتتاحه خلال الفترة القادمة وذلك فى اطار تنفيذ خطة لتطوير  المجمع بمنحة إماراتية من جائزة خليفة للتمور بتكلفة تصل إلي 20 مليون جنيه، لتطوير صناعة التمور بالمحافظة .
 
وزار وفد من وزارة الصناعة و التجارة، مجمع التمور فى إطار زيارته المحافظة لبحث تطوير المشروعات الصناعية ، وعلى رأسها صناعة التمور وإقامة صناعات مميزة تحمل اسم المحافظة.
 
 
 
ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بانتهاء كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، كما وجه بوضع لوحات إرشاديه داخل المصنع ، والتنسيق مع مركز الخارجة لدفع سيارة شفط الأتربة للمشاركة في أعمال النظافة بالمجمع بشكل مستمر، بالإضافة إلي تركيب مراوح لزيادة التهوية، وكذلك العمل علي تطوير الحديقة الكائنة جنوب المصنع ووضع دراسة لكيفية استغلالها.
 
وكلف الزملوط بإعداد رسم كروكي للمجمع يضم المنشآت الحاليه والمستقبلية بالإضافة إلي تجهيز دراسة ومقايسة لإمكانية تشغيل المجمع بالطاقة الشمسية.
 
مجمع تمور الوادى الجديد (1)
 
مجمع تمور الوادى الجديد (2)
 
مجمع تمور الوادى الجديد (3)
 
 

 
 ‌

الوادى الجديد

مجمع تمور الوادي الجديد

جائزة خليفة للتمور

تمور الوادي الجديد

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