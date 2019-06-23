صور.. مجلة نور الصادرة عن منظمة خريجى الأزهر تستضيف أطفال دول قارة إفريقيا

كتب لؤى على

فى بادرة الأولى من نوعها استضافت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر أول ورشة عمل لأطفال أفريقيا، والتى استهدفت دعم التقارب بين الشعوب، تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى.

وشهدت ورشة العمل استعراض مهارات الأطفال فى فنون الشعر والرسم والأناشيد الدينية والأغانى الوطنية المعبرة عن مختلف الألوان الفنيه فى القارة الإفريقية.

وفى نهاية الورشة التقى وكيل الأزهر الشريف مع أطفال أفريقيا وأسرهم، وحث أسر الأطفال على أن ينهلوا من علوم الأزهر الشريف ليتعلموا الاندماج بين الشعوب ويربوا أبناءهم على كيفية الارتقاء بدولهم وقارتهم الأم.