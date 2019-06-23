سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 06:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مئات المهاجرين يتكدسون أمام مركز استقبال اللاجئين جنوب المكسيك

الأحد، 23 يونيو 2019 05:32 م
صور.. مئات المهاجرين يتكدسون أمام مركز استقبال اللاجئين جنوب المكسيك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتشد المئات من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة على رأسهم بنجلاديش، امام ابواب مركز سيجلو 21 المخصص للاجئين فى منطقة تاباتشولا جنوب المكسيك.

ويحتشد المهاجرون على بوابات المركز فى خطوة أولى لدخولهم التوجه على الولايات المتحدة الامريكية.

أحد المطاعم
أحد المطاعم
إعلانات عن أطعمة كوبية على الجدران
إعلانات عن أطعمة كوبية على الجدران
حوار بين مهاجرين ورجل أمن
حوار بين مهاجرين ورجل أمن
عدد من المهاجرين
عدد من المهاجرين
مجموعة من المهاجرين
مجموعة من المهاجرين
مهاجرة تحمل لافتة مكتوب عليها اسم دولتها نيبال
مهاجرة تحمل لافتة مكتوب عليها اسم دولتها نيبال
مهاجرة تفترش الأرض
مهاجرة تفترش الأرض
مهاجرة من هايتى مع أطفالها
مهاجرة من هايتى مع أطفالها
مهاجرون محتشدون بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية
مهاجرون محتشدون بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية
مهاجرون يحاولون اقتحام المركز
مهاجرون يحاولون اقتحام المركز
مهاجرون يحاولون دخول الأراضى الأمريكية
مهاجرون يحاولون دخول الأراضى الأمريكية

 


المهاجرين

الهجرة غير الشرعية

المكسيك

الحدود الأمريكية المكسيكية

أخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى وتعبيرى بشكل خارج السياق

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى وتعبيرى بشكل خارج السياق

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة