صور.. مئات المهاجرين يتكدسون أمام مركز استقبال اللاجئين جنوب المكسيك

احتشد المئات من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة على رأسهم بنجلاديش، امام ابواب مركز سيجلو 21 المخصص للاجئين فى منطقة تاباتشولا جنوب المكسيك.
ويحتشد المهاجرون على بوابات المركز فى خطوة أولى لدخولهم التوجه على الولايات المتحدة الامريكية.
أحد المطاعم
إعلانات عن أطعمة كوبية على الجدران
حوار بين مهاجرين ورجل أمن
عدد من المهاجرين
مجموعة من المهاجرين
مهاجرة تحمل لافتة مكتوب عليها اسم دولتها نيبال
مهاجرة تفترش الأرض
مهاجرة من هايتى مع أطفالها
مهاجرون محتشدون بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية
مهاجرون يحاولون اقتحام المركز
مهاجرون يحاولون دخول الأراضى الأمريكية
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