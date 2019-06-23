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صور.. مأساة "رحمة" بالشرقية.. معاقة وتتكلف 5000 جنيه شهريا لعلاج جراحات عدة

الأحد، 23 يونيو 2019 07:18 ص
صور.. مأساة "رحمة" بالشرقية.. معاقة وتتكلف 5000 جنيه شهريا لعلاج جراحات عدة الطفلة رحمة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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"الدنيا ظلمتنى قوى ومشفتش يوم أحكى بيه حتى لما تزوجت وأنجبت رحمة جاءت معاقة وقعيدة وبعد الطلاق تكفلت بكل مصاريفها وعلاجها"، بهذه الكلمات بدأت منى السيد إبراهيم كلماتها حول مأساة طفلتها.

وأضافت: تزوجت من نجار مسلح حاصل على كلية أصول دين ولكنى لم أتوافق معه وظلت المشاكل قائمة لمدة 3 سنوات أنجبت خلالها يس وتوفاه الله ثم أنجبت رحمة وبعدها انفصلت عن طريق المحكمة لاستحالة العشرة.

وتابعت: تكفلت برحمة بنتى التى بلغت  سن 7 سنوات حتى الآن تعانى شلل دماغى عبارة عن ضمور بالمخ جعل الأطراف السفلية ومنع الحركة بها ونسبة حول بالعين وكهرباء زائدة بالمخ، وبدأت رحلة علاج بعت خلالها كل ما املك من حطام الدنيا، وقمت بإجراء عدة عمليات جراحية لها عبارة عن عمليات فتح حوض وتطويل أوتار وعدل كاحل القدمين، وخرجت من هذه الجراحات وقمت باجراء جراحه لها لعلاج الحول بالعين، والحمد لله الآن رحمة أصبحت ترى بشكل جيد بعيونها وتم اعتدال كف القدم، وأصبحت قادرة على الحبو والجلوس بشكل طبيعى.

وأضافت قائلة: عايزة أشوف بنتى كويسة وقطعت شوط كبير فى العلاج رغم ظروفى الصعبة وقلة حيلتى لأنى أعيش فى بيت والدى الذى يعمل بائع خضار ومعه والدتى ويعول أسرة مكونة من 6 أفراد أنا منهم ومعى رحمة نجلتى المعاقة والتى تتكلف مصاريف علاج شهريا ما يقارب من 5 آلاف جنيه شهريا  سواء فى الأدوية او العلاج الطبيعى مائى وعلاج بمركز علاج طبيعى تأهيلى ومراجعة أطباء مخ وأعصاب وعيون وباطنة وأسنان وعظام.

وقالت: حاجتى للفلوس جعلتنى استلف من كل من أعرفه والدين تراكم على من كل الاتجاهات،وكل ما أملكه هو نفقة رحمة 200 جنيه فقط، وورطت والدى معى فى الديون، مضيفة قائلة: حاولت كثيرا صرف معاش لرحمة المعاقة لكن المسئولين بالشئون الاجتماعية رفضوا بحجة أنها تتقاضى مبلغ 200 جنيه نفقة من والدها، وكل ما فعلوه أعطائى 360 جنيها شهريا.

وطالب بمعاش يكفيها وشقة تعيش فيها هى ونجلتها رحمة وأن تتكفل الدولة بعلاجها.

تليفون الحالة

01228104605

والدة الحالة

01286635039

حاجة روحية جدة الحالة

 

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4907825-رحمة
 
5045731-رحمة-وسط-الادوية
 
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الطفله رحمه

ماساه طفله

الشرقيه

محافظه الشرقيه

محافظ الشرقيه

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