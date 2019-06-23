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صور .. كلية الآداب بالوادى الجديد تشارك فى خطة تطوير القرى والاحياء بالمحافظة

الأحد، 23 يونيو 2019 11:06 ص
صور .. كلية الآداب بالوادى الجديد تشارك فى خطة تطوير القرى والاحياء بالمحافظة محاضرة عن خطة تطوير القرى والأحياء بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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بدأت كلية الآداب جامعة الوادى الجديد، بالمشاركة فى خطة تطوير القرى والأحياء التى وضعتها الجامعة، وكانت أولى المشاركات عقد محاضرات توعوية بقرى الشركة التابعة لمركز الخارجة، والتى حاضرت فيها الدكتورة حنان حجازى وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حيث أكدت على أن الجامعة أداة من أدوات المجتمع لايمكن أن تتوقف رسالتها عند حد تعليم الطلاب فالجامعة لابد أن تهتم بتمكين الأفراد وتعليمهم

شارك الدكتور نبيل وليم بعرض مجموعة من الصور وتفاعل الحضور حول هذه الصور التى تعبر عن التفكير الإيجابى، ثم تم عرض تعريف التفكير الإيجابى وخطواته ومعوقاته بحضور الدكتور القذافى خلف مدير عام الأدارة العامة لشئون البيئة وتنمية المجتمع بالجامعة، وعدد كبير من أهالى قرى الشركة

كما استعرض الدكتور منتصر صلاح المحاضرة بعرض الفرق بين التفكير الإيجابى والتفكير السلبى والهدف من التفكير الإيجابى واختتمت المحاضره بفيديو يؤكد أهميه السلوك بطريقه إيجابيه لتكون الحياة سعيدة ومشرقه

وتستكمل الكلية اليوم، قوافل الإرشاد والدعم النفسى والتى تستمر لمدة يومين تشرف عليها الدكتورة دينا سالم والدكتورة رشا حسن كما تستمر فعاليات كلية الآداب خلال شهر يوليو أيضا بمحاضرات توعوية وقوافل إرشاد ودعم نفسى تشرف عليها الدكتورة شيماء جاد الله

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (1)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (2)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (3)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (4)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (5)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (6)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (7)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (8)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (9)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (10)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (11)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (12)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء

 

محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء (13)
محاضرة كلية الاداب بالوادى الجديد لتطوير القرى والاحياء 

 


الوادى الجديد

جامعة الوادى الجديد

كليه الآداب بالوادى الجديد

خطة تطوير القرى والاحياء

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