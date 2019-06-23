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صور.. "قومى المرأة بالإسكندرية" يشدد على أهمية مناهضة ختان الإناث

الأحد، 23 يونيو 2019 06:38 م
صور.. "قومى المرأة بالإسكندرية" يشدد على أهمية مناهضة ختان الإناث جانب من الندوة
الاسكندرية جاكلين منير

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية برئاسة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع احتفالية بمناسبة الاحتفال السنوى لليوم الوطنى لمناهضة الختان، حيث نظم المركز ندوة موسعه تحت عنوان "احميها من الختان" اليوم الأحد، بقصر ثقافة الأنفوشى بحضور لفيف من ممثلى المؤسسات التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والكوادر النسائية والشبابية والمكلفات من الخدمة العامة وممثلى المجتمع المدنى والرائدات الريفيات والاجتماعيات وعضوات الفرع.

افتتحت الندوة الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع كلمتها بإلقاء الضوء على سبب إعلان يوم 14 يونيه اليوم الوطنى للقضاء على الختان، حيث ألقت الضوء على وفاة الطفلة "بدور" عام 2007 من محافظة المنيا جراء جرعة مخدر زائدة خلال إجراء عملية الختان، وأوضحت أنه بعد هذه الواقعة تم إصدار عام 2008 قانون التجريم كما أشارت إلى دور فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية فى التوعية والنزول إلى القرى، والأماكن المهمشة من خلال ندوات ولقاءات تنويرية عن أضرار الختان وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول أهميته.

ثم تناولت علياء محمد منسق المجلس القومى للطفولة والأمومة الخلفية التاريخية لختان الإناث ودور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مناهضة الممارسات الضارة، ومن أهمها ختان الفتيات وتوفير خط نجدة الطفل 16000 وتلقى البلاغات الخاصة به ودور اللجنة الوطنية فى عمل حراك مجتمعى واسع للتصدى لهذه الظاهرة الضارة.

من جانبه أكد الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن الختان عادة وليس عبادة، وأشار إلى أنه لا يوجد دليل صحيح من الأحاديث يدل على الوجوب وسرد بيان مجمع البحوث الإسلامية الذى صدر عام 2010 فيما يتعلق بالختان وإجماع أعضاءه على أن هذه العادة ضارة وليست مطلوبة، واختتم كلمته بأن العفة تأتى من التربية والضمير وليس من عملية جراحية.

وأكد القس بولس عوض نائب أمين عام بيت العيلة المصرية على أن العفة والفضيلة من الداخل وليست ظاهرية، وأكد على هذه العادة ليس لها أى منصوص دينى ثابت وهى عادة خاطئة وموروثات.

واختتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على أن يتبنى فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية مبادرة أعداد مسابقات فنيه وثقافية للموهوبين عن الختان وتنفيذ مسرحية بمشاركة الشباب لإيضاح المشاكل المترتبة من عملية الختان.

جدير بالذكر أن حملة شهر بدور تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.

 
 
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الاسكندرية

ختان الاناث

المجلس القومى للمرأة

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