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صور.. قادة دول جنوب شرق آسيا يفتتحون قمة الآسيان الـ34 فى بانكوك بتايلاند

الأحد، 23 يونيو 2019 06:01 ص
صور.. قادة دول جنوب شرق آسيا يفتتحون قمة الآسيان الـ34 فى بانكوك بتايلاند قادة جنوب شرق آسيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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افتتح زعماء دول جنوب شرق آسيا، اليوم السبت، قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التى تستمر يومين على الرغم من عدم وضوح التقدم الذى يمكن للرابطة تحقيقه فى النزاعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبى ومعاناة الروهينجا الفارين من ميانمار.

ويتوقع مسؤولون أن تجرى مناقشة مدونة قواعد السلوك للمفاوضات المتعلقة ببحر الصين الجنوبى الذى تزعم عدة دول فى آسيان وكذلك الصين ملكيته، لكن من غير المرجح إحراز تقدم على الرغم من أن الدول الأعضاء قد تناقش تصادم قارب فلبينى وسفينة صيد صينية فى التاسع من يونيو حزيران.

وتأسست الرابطة قبل أكثر من 50 عاما لكنها تكافح مع التحديات التى تواجه المنطقة نظرا لأنها تعمل فقط بآلية توافق الآراء وتعزف عن المشاركة فى أى مسألة تعتبر شأنا داخليا لأى دولة من الدول الأعضاء.

 
افتتاح قادة جنوب شرق آسيا قمة الآسيان
افتتاح قادة جنوب شرق آسيا قمة الآسيان

 

جانب من قمة الآسيان
جانب من قمة الآسيان

 

قادة جنوب شرق آسيا 2
قادة جنوب شرق آسيا

 

قادة جنوب شرق آسيا
قادة جنوب شرق آسيا

 


قمة الآسيان

تايلاند

بانكوك

بحر الصين الجنوبى

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