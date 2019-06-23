سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 10:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

صور ..ضبط 3 مصانع حلاوة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقليوب

الأحد، 23 يونيو 2019 09:53 ص
صور ..ضبط 3 مصانع حلاوة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقليوب مصنع الحلاوة المضبوط بالقليوبية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائى، حملة مكبرة، بالتعاون مع فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومنهم سامى رجب مراقب عام الأغذية وعادل بيومى، ومحمد عبدالمعطى، وفريق الإدارة الصحية بقليوب، ومنهم هانى الحلوانى رئيس مكتب الأغذية، محمود كامل.

بالمرور على 3 مصانع للحلاوة الطحينية والحلويات والشيكولاته بمدينة قليوب، تم ضبط 72 كيلو جرام تقريبا حلاوة طحينة، حيث تبين إضافة ألوان صناعية مخالفة يوضع بها ثانى أكسيد التيتانيوم ومادة النشا إلى الحلاوة .

وتم سحب العينات وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها وبيان مدى خطورتها على الاستهلاك الآدمي

كما تبين أن المنشآت غير مستوفاه لاشتراطات النظافة الصحية، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية، تم اتخاذ اللازم بشأن هذه المخالفات، ثم عرض محضر المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف .

مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية (2)
مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية

 

مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية (3)
مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية

 

مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية (5)
مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية

قليوب

مصنع حلاوة غير صالح

وكيل صحة القليوبية

مراقبة الاغذية بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة