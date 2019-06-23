صور ..ضبط 3 مصانع حلاوة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقليوب

القليوبية - نيفين طه

شنت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائى، حملة مكبرة، بالتعاون مع فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومنهم سامى رجب مراقب عام الأغذية وعادل بيومى، ومحمد عبدالمعطى، وفريق الإدارة الصحية بقليوب، ومنهم هانى الحلوانى رئيس مكتب الأغذية، محمود كامل.

بالمرور على 3 مصانع للحلاوة الطحينية والحلويات والشيكولاته بمدينة قليوب، تم ضبط 72 كيلو جرام تقريبا حلاوة طحينة، حيث تبين إضافة ألوان صناعية مخالفة يوضع بها ثانى أكسيد التيتانيوم ومادة النشا إلى الحلاوة .

وتم سحب العينات وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها وبيان مدى خطورتها على الاستهلاك الآدمي

كما تبين أن المنشآت غير مستوفاه لاشتراطات النظافة الصحية، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية، تم اتخاذ اللازم بشأن هذه المخالفات، ثم عرض محضر المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف .



مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية



مصانع الحلاوت الغير صالحة بالقليوبية