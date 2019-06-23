صور.. ضبط أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري لمراقبة الأسواق والأسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، وتشديد الرقابة وضبط الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية قبل الوصول الى المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد ثلاجات بيع المجمدات لحيازته 300 كيلو أسماك مجمدة وكاليمارى وسبيط غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء فترة الصلاحية، وبكشف الأطباء البيطريين تحرر المحضر رقم 6509 جنح القسم، وذلك ضد (ا.ح.ا)، وشارك بالحملة كل من، محمد مكارم كبير مفتشي التموين، وجبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، والدكتورة امال أديب والدكتورة نفين رفعت مديرا تفتيش اللحوم، وجارى العرض على النيابة العامة.