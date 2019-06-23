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صور..صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبى على المواطنين ضمن قافلة طبية بمرسى علم

الأحد، 23 يونيو 2019 03:22 م
صور..صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبى على المواطنين ضمن قافلة طبية بمرسى علم صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، الانتهاء من الكشف الطبى، اليوم الاحد، على 134 مواطن فى مدينة مرسى علم وقراها ضمن قافلة طبية، حيث تم صرف العلاج لهم والكشف مجانا. 
 
من حانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان له: "تنفيذا لتعليمات المحافظ أحمد عبدالله، وبمشاركة فريق أشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر، بإقامة قافلة طبية علاجيه بمركز طب الأسرة بمرسي علم". 
 
وأضاف مرعى: "تم الكشف على 134 حالة بجميع التخصصات باطنة وأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب، وإجراء الفحوصات المعملية وإجراء 18حالة، وأشعة، ورسم قلب لعدد 9 حالات، وإحالة حالتين إلى مستشفى القصير المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات، وتم استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة".
 
وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.
 
صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم (1)
صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم

صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم (2)
صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم

صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم (3)
صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم

صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم (4)
صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم

صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم (5)
صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم

صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم (6)
صحة البحر الأحمر تعلن الكشف الطبي علي 134 مواطن ضمن قافلة طبية بمرسي علم

 


محافظه البحر الاحمر

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مرسى علم

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