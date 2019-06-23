صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد تطوير الوحدات بمستشفى الأطفال الجامعى

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، عمليات التطوير والإحلال والتجديد بمختلف الأقسام بمستشفى الأطفال الجامعى، فى إطار خطة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها الوحدات الداخلية والأقسام.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد الرفاعى، مدير المستشفى ، الدكتور أمانى شومة، نائب مدير المستشفى، الدكتور أيمن حماد، رئيس وحدة أمراض الكلى، الدكتور نبيل بلاط، المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وأسامة عبد الفتاح، أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة محطة تنقية المياة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوى، وإحلال وتجديد وحدة الغدد الصماء والسكر بالدور الثانى، وتطوير قسم عمليات الحوادث، وتحديث جهاز الأشعة المقطعية.