صور.. جامعة قناة السويس تبدأ مبادرة تطوير قرى الإسماعيلية الأكثر إحتياجا

الإسماعيلية- جمال حراجى – السيد فلاح

تفقد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعه قناه السويس اليوم بداية أعمال التطوير بعزبة الصفيح التابعة لقرية الفردان مؤكدا على أن دور الجامعه لن ينتهى عند هذه المرحله، ولكنه ممتد بخطه تبدأ مع العام الدراسى الجديد تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالعنصر البشرى واكتشاف المواهب ودعم مهارات الشباب.

وبدأ رئيس الجامعه جولته داخل القرية، بغرس الأشجار فى الشارع الرئيسى للعزبة بطول 400 متر، ورافق رئيس الجامعة بالجولة كل من الدكتور عاطف ابوالنور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعه، والدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل المشارك فى أعمال التطوير، ورئيس الوحدة المحلية بقرية الفردان.

ثم توجه رئيس الجامعه الى مسجد العزبة وأعطى تعليماته بعمليه تطوير شامله للمسجد تتضمن أعمال إصلاحات تمديدات المياه وزيادة عدد المراوح، والقيام بإعمال السباكة والكهرباء وإصلاح النوافذ وكافه التجهيزات اللازمة وتوصيل خطوط المياه.

وتابع رئيس الجامعه، أعمال صيانة مدرسة الفصل الواحد وذلك من خلال تجهيز مقاعد الطلاب ووسائل الشرح وتوفير كافه وسائل التهوية من مراوح وتجميل الواجهات بلمسه فنيه لطلاب شعبة التربيه الفنية بكلية التربيه بجامعه قناه السويس، و تفقد مدرسه ابو فوده الإعدادية المشتركة حيث شهد إجراء اختبارات التربيه الرياضية والفنية لاكتشاف المواهب لدى أبناء القرية بمشاركه طلاب معسكر قاده المستقبل تحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ونخبه مختارة من، أعضاء هيئه التدريس بكلية التربيه الفنية والموسيقية وإدارة رعاية الشباب.

وأضاف رئيس الجامعة أن خطة التطوير تشمل العديد من الجوانب منها الطبى عن طريق قوافل الاصحاح والتثقيف الصحى و الكشف عن فيرس سى و حملة 100 مليون صحة ومنها الجوانب الاقتصادية عن طريق تدريب أفراد القرية على بعض المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور طارق راشد إلى أن التطوير يشمل بعض الجوانب الاجتماعية أيضا مثل خفض نسبة الأمية لدى الكبار و رفع المستوى التعليمى للطلاب من أبناء القرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم الانتهاء من تحديد الخطة الزمنية التى تشهدها أعمال التطوير .



1- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



2- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



3- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



4- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



5- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



6- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



7- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



8- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية



9- تطوير عزبة الصفيح بالإسماعيلية