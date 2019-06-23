صور.. جامعة أسوان تساهم فى التطوير الحضرى وتنمية الخدمات بقرى المحافظة

أسوان - صلاح المسن

تسعى جامعة أسوان لتطوير دورها فى خدمة المجتمع بأسوان، حيث شكلت الجامعة وفداً من أعضائها لزيارة بعض القرى بمراكز أسوان كان منها قرية المنصورية الواقعة غرب نهرالنيل بمركز دراو بأسوان بهدف تنمية وتطوير الخدمات المقدمة بها .

حيث تجىء مبادرة جامعة أسوان فى ظل المشاركة المجتمعية للجامعة ضمن التعاون بين جامعة أسوان ومحافظة أسوان على اختيار وحدة محلية لرفع كفاءة الخدمات بها.

ويقول منصور على من أهالى أسوان أنه يهيب بجامعة أسوان أن تستهدف التخفيف من حدة مشكلة البطالة ولن تكون التكلفة كبيرة سوى عقد دورات للخريجين بكل مركز بمحافظة أسوان فى المهارات التى يطلبها سوق العمل ومنح الشباب الخريجين الذين يجتازوا هذه الدورات المتخصصة شهادة تدريب موثقة ومعتمدة من الجامعة لخوض غمار سوق العمل، مضيفاً أن سوق العمل ومشكلة البطالة هى المشكلة الرئيسية بمحافظة أسوان وأن القطاع الخاص يطلب مهارات دقيقة و يقف الشباب عاجزين عن اللحاق بركب العمل مما يمثل مشكلة إجتماعية واقصادية كبيرة تعوق التنمية.

ويطالب سيد خليفة من أهالى أسوان، بتدريب جامعة أسوان الشباب لسوق العمل خاصة أن الدورات التى يعقدها القطاع الخاص قليلة الأسعار ، ويعزف عنها الشاب، فضلاً عن أن الدروات التدريبية التى تقوم بها بعض الجمعيات الأهلية مشكورة عبارة عن كورسات محدودة غير معترف بها.

فيما قال مصطفى عبادى من أهالى أسوان، أن جامعة أسوان جهة علمية وبحثية يتوجب أن يكون لها دور تقييمى على الخدمات الحكومية المختلفة بالمحافظة مثل تحليل كفاءة مياه الشرب ، وكذلك فحص محولات وشبكات الكهرباء ومدى كفائتها ، فجامعة أسوانبها كليتين للهندسة منهم كلية متخصصة فى هندسة الطاقة بجانب أنه يقترح تدريب الجامعة للمعلمين بمراحل التعليمية المختلفة ، وبجانب تقديم جامعة أسوان التصميمات الهندسية الازمة للتطوير العمرانى، وكذلك تدريب الشباب على أعمال الطاقة الشمسية فى ظل التوسعات فى هذا القطاع الواعد فى مجال الطاقة المتجددة، تستطيع خاصة أن الجامعة لعبت من قبل دور بارز فى مؤتمر الشباب الأفريقى الأخير الذى عقد على أرض محافظة أسوان ،حيث أن الجامعة غنية بخبراتها وكوادرها وطاققتها البشرية والفنية ومعاملها.

ويقول محمد آمين من أهالى أسوان، أن الجامعة أسوان تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من خدمة سكان محافظة أسوان، مناشداً بسرعة دخول مزرعة الإنتاج الداجنى بقرية عنيبة الخدمة ، فضلا عن إنشاء مزارع مماثلة فى ربوع المحافظة فى الإنتاج الداجنى والحيوانى.

ويختلف معهم محمود ركابى من أهالى أسوان، أن تطوير الخدمات فى القرى من الممكن أن تقوم به أى جهة تنموية مثل مؤسسات المجتمع المدنى، فيما أن الجامعة من الممكن أن تساهم فى تدريب وتوعية بدلا من المشاركة فى أعمال التجميل وأعمال إنارة لأن ميزانية الجامعات لن تحتمل ذلك.

وأضاف صالح عبده من أهالى أسوان أن هذه خطوة جيدة من جامعة أسوان، مناشدا بضرورة زيادة القرى التى يتم تطوير الخدمات بها بمساعدة جامعة أسوان.

فى نفس السياق ذاته ، كان زار وفد من جامعة أسوان مركز دراو وذلك بهدف تطوير الخدمات بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو.

حيث من المقرر أن تقوم جامعة أسوان بدراسة المطالب الملحة لقرية المنصورية، وحيث تم خلال اللقاء بين ممثلين عن أهالى قرية المنصورية ووفد جامعة أسوان الاتفاق على تطوير مدخل قرية المنصورية من ناحية كوبرى المنصورية وتطوير ورفع كفاءة مرشح مياه قرية المنصورية، وتطويرالمرسى النهرى تبديل 3 كيلو مترات مواسير بلاستيك بأطوال مختلفة، وتطوير مكتب البريد والوحدة الصحية بالمنصورية، وتشجير قرية المنصورية ومدها بكشافات ورفع القمامة بالتعاون مع مجلس المدينة حيث من المقرر أن يكون العمل خلال شهر بمعرفة جامعة أسوان.



الجامعة تستهدف تطوير القرى



الجامعة تستهدف تطوير القرى



الجامعة تستهدف تطوير القرى



الجامعة تستهدف تطوير القرى



الجامعة تستهدف تطوير القرى



الجامعة تستهدف تطوير القرى



الجامعة تستهدف تطوير القرى



الجامعة تستهدف تطوير القرى