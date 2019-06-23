سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 06:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورات لتعليم الأطفال السباحة

الأحد، 23 يونيو 2019 06:00 ص
صور.. الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورات لتعليم الأطفال السباحة الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورات لتعليم الأطفال السباحة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل" كلمات عظيمة قالها الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه، وإنطلقت محافظة الأقصر فى السير على خطى تلك الكلمات المميزة مع دخول فصل الصيف والطقس الحار، فى تعليم الأطفال فنون السباحة لإخراج جيل قوى قادر على المشاركة فى البطولات المحلية والدولية لرفع إسم الأقصر عالياً.

وفى هذا الصدد يقول حفنى بركات حفنى مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تقديم الدعم اللازم للأطفال بتجهيز أجيال قادرة على رفع إسم الأقصر بالمشاركة فى بطولات السباحة المحلية والعالمية، وذلك فى حمام السباحة الأوليمبى بمنطقة العوامية، وحمام السباحة بنادى الأقصر الرياضى، حيث يتم تدريب الأطفال على أيدى أفضل المدربين المتميزين بالأقصر لإكسابهم خبرات السنوات والبطولات.

ويضيف مدير شباب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الصرح الأول لتعليم أطفال الأقصر السباحة هو حمام السباحة الأوليمبى الذى يعتبر طريق مميز فى مجال الرياضة المائية بمحافظة الأقصر لخدمة كافة أبناء المحافظة، والمقام على مساحة 5700 متر، وتكلف إنشاؤه 65 مليون جنيه، ويضم حمام أوليمبى أقيم بحسب المعايير الدولية، بهدف إستضافات البطولات العالمية، وتشجيع السياحة الرياضية، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة الرياضى، وبه 10 حارات بطول 50 مترا وعرض 25 مترا، وعمقه يبدأ من 160 سم وحتى 8 أمتار، وملحق به حمام سباحة صغير للأطفال ومبنى إدارى ووحدة طب رياضى ومجموعة مطاعم وقاعة متعددة الأغراض، ووحدة تأهيل اللاعبين، موضحاً أن المحافظة بأكملها سعت بكل مجهوداتها لإنهاء الحمام الأوليمبى لدخول الأطفال والشباب فيه يومياً ويبتعدون عن السباحة داخل نهر النيل، وما تعقبها عليهم من أزمات قد تودى بحياتهم فى أغلب الأحيان، مؤكداً سعى الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة لتدشين عدة مشروعات مميزة لخدمة أبناء الأقصر والمساعدة فى قضاء أوقات أجازاتهم.

وأوضح حفنى بركات حفنى مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن الصرح الثانى لتعليم الأطفال السباحة لتأهيل جيل بطولات فى اللعبات المائية المختلفة هو حمام السباحة بنادى الأقصر الرياضي، والذى يتم خلاله تقديم دورات يومياً صباحاً ومساءاً للأطفال الذين يحضرهم ذويهم لتعلم فنون السباحة على أيدى أمهر المدربين بالأقصر والصعيد بأكمله، بقيادة الكابتن سعودى عبده، والكابتن عبد الله السنوسي، والكابتن أحمد عبادي.

وفى نفس السياق يقول حسنى الزهرى مدير الحمام الأوليمبى بمحافظة الأقصر، أنه تم مؤخراً إفتتاح مدارس تعليم السباحة، وفقاُ لتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر لدعم الأطفال والشباب بالمحافظة، ودعا الراغبين فى تعليم السباحة إلى التسجيل فى هذه الدورات التوجه الى مقر الحمام بمنطقة العوامية لسحب الاستمارة وملئ البيانات، موضحاً أن قيمة الكورس 300 جنيهاً فيما يعادل عشرة حصص شهرياً مدة الحصة ساعة، مشيراً إلى اهمية هذه الدورات فى تطوير قدرات المشاركين الرياضية وتحفزيهم على تنميتها بإشراف أفضل المدربين والمتخصصين.

وأضاف مدير الحمام الأوليمبى بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن مجلس أمناء الحمام أعلن أيضاً عن تحديد ميعاد للسيدات والعائلات فقط، وذلك فى تمام الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس من كل أسبوع، مؤكداً أنه يعد حمام السباحة الأوليمبى الجديد منبعا مختلفا فى مجال الرياضة المائية بمحافظة الأقصر، حيث إنه يخدم كافة أبناء المحافظة، وأشرف على تنفيذه وخروجه للنور بعد توقف 5 سنوات كاملة شركة البصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأقيم على مساحة 5700 متر، وتكلف إنشاؤه 65 مليون جنيه، ويضم حمام أوليمبى أقيم بحسب المعايير الدولية، بهدف استضافات البطولات العالمية، وتشجيع السياحة الرياضية.

كما يضم حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر حمام سباحة للأطفال، ووحدة للعلاج الطبيعى، وعلاج إصابات اللاعبين، بجانب 3 كافيتريات حديثة، وقاعة اجتماعات، وصالتين للمناسبات تصل الواحدة منها إلى 400 فرد، وصالة لألعاب القوى، ونادى صحى، بجانب جراج يتسع لعدد 65 سيارة.

وكان قد عقد الأسبوع الماضى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا لمجلس أمناء حمام السباحة الأولمبى بمنطقة العوامية، لبحث كيفية تطويره والحفاظ عليه واستغلاله الاستغلال الأمثل، وذلك بحضور حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، وحفنى بركات نائب رئيس مجلس أمناء حمام السباحة، وصلاح هاشم وأحمد حجازى عبد الكريم أعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى أعضاء الشئون المالية والقانونية بمجلس مدينة الأقصر، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الراهن الخاص بمواصلة عملية تطوير حمام السباحة ليصبح متنفسا لأهالى الأقصر، كما تم مناقشة جدول الأعمال المطروحة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية.

وأوضح حسنى الزهرى محمد مدير حمام السباحة الأولمبي، أن الاجتماع أسفر عن الموافقة على إيداع الإيرادات السابقة لحمام السباحة الى الحساب الخاص بحمام السباحة الأولمبى فى البنك الأهلي، مضيفا أنه تمت الموافقة على إعادة تشغيل حمام السباحة وتعبئته بمياه الكلور وعودة عمال النظافة وتدعيمه بموظفين من مجلس مدينة الأقصر خاص بالتذاكر إداريين أمانات وحسابات السباحة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مع النظر فى طبع التذاكر تحت إشراف أحمد فتح الله المدير المالى للحمام، كذلك النظر فى عودة المنقذين للحمام وما يستجد من أعمال، وذلك بعد الانتهاء تماما من أعمال الصيانة.

علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (4)
 
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (8)
 
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (9)
 
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (10)
 
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (15)
 
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (18)
 
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (19)
 
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل (21)
 

الاقصر

اخبار الاقصر

تعليم السباحة لاطفال الاقصر

وزارة الشباب والرياضة

حمام السباحة الاوليمبي بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة