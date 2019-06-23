صور.. الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورات لتعليم الأطفال السباحة

الأقصر – أحمد مرعى

"علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل" كلمات عظيمة قالها الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه، وإنطلقت محافظة الأقصر فى السير على خطى تلك الكلمات المميزة مع دخول فصل الصيف والطقس الحار، فى تعليم الأطفال فنون السباحة لإخراج جيل قوى قادر على المشاركة فى البطولات المحلية والدولية لرفع إسم الأقصر عالياً.

وفى هذا الصدد يقول حفنى بركات حفنى مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تقديم الدعم اللازم للأطفال بتجهيز أجيال قادرة على رفع إسم الأقصر بالمشاركة فى بطولات السباحة المحلية والعالمية، وذلك فى حمام السباحة الأوليمبى بمنطقة العوامية، وحمام السباحة بنادى الأقصر الرياضى، حيث يتم تدريب الأطفال على أيدى أفضل المدربين المتميزين بالأقصر لإكسابهم خبرات السنوات والبطولات.

ويضيف مدير شباب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الصرح الأول لتعليم أطفال الأقصر السباحة هو حمام السباحة الأوليمبى الذى يعتبر طريق مميز فى مجال الرياضة المائية بمحافظة الأقصر لخدمة كافة أبناء المحافظة، والمقام على مساحة 5700 متر، وتكلف إنشاؤه 65 مليون جنيه، ويضم حمام أوليمبى أقيم بحسب المعايير الدولية، بهدف إستضافات البطولات العالمية، وتشجيع السياحة الرياضية، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة الرياضى، وبه 10 حارات بطول 50 مترا وعرض 25 مترا، وعمقه يبدأ من 160 سم وحتى 8 أمتار، وملحق به حمام سباحة صغير للأطفال ومبنى إدارى ووحدة طب رياضى ومجموعة مطاعم وقاعة متعددة الأغراض، ووحدة تأهيل اللاعبين، موضحاً أن المحافظة بأكملها سعت بكل مجهوداتها لإنهاء الحمام الأوليمبى لدخول الأطفال والشباب فيه يومياً ويبتعدون عن السباحة داخل نهر النيل، وما تعقبها عليهم من أزمات قد تودى بحياتهم فى أغلب الأحيان، مؤكداً سعى الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة لتدشين عدة مشروعات مميزة لخدمة أبناء الأقصر والمساعدة فى قضاء أوقات أجازاتهم.

وأوضح حفنى بركات حفنى مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن الصرح الثانى لتعليم الأطفال السباحة لتأهيل جيل بطولات فى اللعبات المائية المختلفة هو حمام السباحة بنادى الأقصر الرياضي، والذى يتم خلاله تقديم دورات يومياً صباحاً ومساءاً للأطفال الذين يحضرهم ذويهم لتعلم فنون السباحة على أيدى أمهر المدربين بالأقصر والصعيد بأكمله، بقيادة الكابتن سعودى عبده، والكابتن عبد الله السنوسي، والكابتن أحمد عبادي.

وفى نفس السياق يقول حسنى الزهرى مدير الحمام الأوليمبى بمحافظة الأقصر، أنه تم مؤخراً إفتتاح مدارس تعليم السباحة، وفقاُ لتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر لدعم الأطفال والشباب بالمحافظة، ودعا الراغبين فى تعليم السباحة إلى التسجيل فى هذه الدورات التوجه الى مقر الحمام بمنطقة العوامية لسحب الاستمارة وملئ البيانات، موضحاً أن قيمة الكورس 300 جنيهاً فيما يعادل عشرة حصص شهرياً مدة الحصة ساعة، مشيراً إلى اهمية هذه الدورات فى تطوير قدرات المشاركين الرياضية وتحفزيهم على تنميتها بإشراف أفضل المدربين والمتخصصين.

وأضاف مدير الحمام الأوليمبى بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن مجلس أمناء الحمام أعلن أيضاً عن تحديد ميعاد للسيدات والعائلات فقط، وذلك فى تمام الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس من كل أسبوع، مؤكداً أنه يعد حمام السباحة الأوليمبى الجديد منبعا مختلفا فى مجال الرياضة المائية بمحافظة الأقصر، حيث إنه يخدم كافة أبناء المحافظة، وأشرف على تنفيذه وخروجه للنور بعد توقف 5 سنوات كاملة شركة البصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأقيم على مساحة 5700 متر، وتكلف إنشاؤه 65 مليون جنيه، ويضم حمام أوليمبى أقيم بحسب المعايير الدولية، بهدف استضافات البطولات العالمية، وتشجيع السياحة الرياضية.

كما يضم حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر حمام سباحة للأطفال، ووحدة للعلاج الطبيعى، وعلاج إصابات اللاعبين، بجانب 3 كافيتريات حديثة، وقاعة اجتماعات، وصالتين للمناسبات تصل الواحدة منها إلى 400 فرد، وصالة لألعاب القوى، ونادى صحى، بجانب جراج يتسع لعدد 65 سيارة.

وكان قد عقد الأسبوع الماضى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا لمجلس أمناء حمام السباحة الأولمبى بمنطقة العوامية، لبحث كيفية تطويره والحفاظ عليه واستغلاله الاستغلال الأمثل، وذلك بحضور حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، وحفنى بركات نائب رئيس مجلس أمناء حمام السباحة، وصلاح هاشم وأحمد حجازى عبد الكريم أعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى أعضاء الشئون المالية والقانونية بمجلس مدينة الأقصر، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الراهن الخاص بمواصلة عملية تطوير حمام السباحة ليصبح متنفسا لأهالى الأقصر، كما تم مناقشة جدول الأعمال المطروحة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية.

وأوضح حسنى الزهرى محمد مدير حمام السباحة الأولمبي، أن الاجتماع أسفر عن الموافقة على إيداع الإيرادات السابقة لحمام السباحة الى الحساب الخاص بحمام السباحة الأولمبى فى البنك الأهلي، مضيفا أنه تمت الموافقة على إعادة تشغيل حمام السباحة وتعبئته بمياه الكلور وعودة عمال النظافة وتدعيمه بموظفين من مجلس مدينة الأقصر خاص بالتذاكر إداريين أمانات وحسابات السباحة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مع النظر فى طبع التذاكر تحت إشراف أحمد فتح الله المدير المالى للحمام، كذلك النظر فى عودة المنقذين للحمام وما يستجد من أعمال، وذلك بعد الانتهاء تماما من أعمال الصيانة.