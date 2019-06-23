صور.. السيطرة على حريق شب بالحشائش والمخلفات الزراعية على إحدى الترع بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء على حريق شب بالمخلفات الزراعية، والحشائش الموجودة بإحدى الترع بقربة نجع سبع التابعة لمركز أسيوط.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمدخل عزبة على أبوزيد على الطريق السريع الزراعى بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط وعلى الفور تم توجيه عبد اللطيف فضاله مساعد رئيس المركز ونشأت محمود رئيس الوحدة المحلية بنجع سبع إلى مكان الحريق وبوجود سيارتين إطفاء ورجال الدفاع المدنى، تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.















