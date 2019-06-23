صور.. البدء فى تطوير سوق داير الناحية بحى الزاوية الحمراء

كتب سيد الخلفاوى

بدأت الأجهزة التنفيذية لحى الزاوية الحمراء برئاسة اللواء هشام عصمت، أعمال تطوير سويقة داير الناحية، ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها لأسواق حضارية.

وفى سياق آخر أكد رئيس حى الزاوية الحمراء أنه فى إطار متابعة للمشروعات القائمة بنطاق الحى تم البدء فى أعمال الرصف وتركيب البلاط الانترلوك بشارع ناصر بأرض الجنينة كما تم البدء فى دهان أوجه العقارات بشارع منشية الجمل نزلة كوبرى أبو وافيه.

وقال عصمت، إنه تحت شعار "حقك تنظيمى" يتم تنظيم عدد من القوافل الطبية للتوعية بتنظيم الأسرة، كما تتمركز سيارة للكشف المبكر عن أمراض الثدى، كما ستنظم اليوم، ندوة توعية طبية المواطنين وتستمر هذه القوافل على مدار الأسبوع.