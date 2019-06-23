سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 12:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اعدام 450 كجم أغذية متنوعة وعصائر بالبحر الأحمر لتغيرها بخواصها الطبيعية

الأحد، 23 يونيو 2019 11:56 م
صور.. اعدام 450 كجم أغذية متنوعة وعصائر بالبحر الأحمر لتغيرها بخواصها الطبيعية جانب من الحملات علي المحلات
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، كمية كبيرة من الأغذية المتنوعة، والعصائر والزيوت لتغيرها فى الخصائص الطبيعية داخل عدة محلات مختلفة. 
 
وأعلنت مديرية الشئون الصحية فى بيان لها اليوم، أن تم توجيه عدة حملات تفتيشيه متنوعة على المنشآت الغذائية بمدن الغردقة ومرسي علم والقصير. 
 
واسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز، ومطعم بالغردقه لعدم وجود ترخيص ونقص الاشتراطات الصحية، كذلك اعدام 450 كجم أغذية متنوعة ومخللات و26 لتر عصائر  وزيوت لتغيرها في الخواص الطبيعية. 
 
واضافت المديرية في بيانها أن تم  المرور على 24منشأة غذائية وسحب 32 عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وذلك ،بناءا علي توجيها محافظ البحر الأحمر، ووزيرة الصحة،  بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، ووتم تحرير 37محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحيةوتم التوصية بغلق عدد 2منشأة لعدم وجود ترخيص و وجود خطر داهم علي الصحة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
FB_IMG_1561324399757
 
FB_IMG_1561324404230
 
FB_IMG_1561324411538
 

 


البحرالاحمر

مديرية الصحة

اعدام اغذية غير صالحة

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة