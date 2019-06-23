صور.. اعدام 450 كجم أغذية متنوعة وعصائر بالبحر الأحمر لتغيرها بخواصها الطبيعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعدمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، كمية كبيرة من الأغذية المتنوعة، والعصائر والزيوت لتغيرها فى الخصائص الطبيعية داخل عدة محلات مختلفة.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية فى بيان لها اليوم، أن تم توجيه عدة حملات تفتيشيه متنوعة على المنشآت الغذائية بمدن الغردقة ومرسي علم والقصير.

واسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز، ومطعم بالغردقه لعدم وجود ترخيص ونقص الاشتراطات الصحية، كذلك اعدام 450 كجم أغذية متنوعة ومخللات و26 لتر عصائر وزيوت لتغيرها في الخواص الطبيعية.

واضافت المديرية في بيانها أن تم المرور على 24منشأة غذائية وسحب 32 عينة أغذية مختلفة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وذلك ،بناءا علي توجيها محافظ البحر الأحمر، ووزيرة الصحة، بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، ووتم تحرير 37محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحيةوتم التوصية بغلق عدد 2منشأة لعدم وجود ترخيص و وجود خطر داهم علي الصحة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.