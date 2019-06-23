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صور.. اعتقالات خلال احتجاجات ضد مخاطر التغير المناخى بنيويورك

الأحد، 23 يونيو 2019 07:15 ص
صور.. اعتقالات خلال احتجاجات ضد مخاطر التغير المناخى بنيويورك الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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قامت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد باعتقال عشرات المتظاهرين فى ساحة تايم سكوير، خلال احتجاجاهم ضد مخاطر التغير المناخى ،ويأتى ذلك بعد يومين من فشل قادة الاتحاد الأوروبى فى الموافقة على خطة لجعل اقتصاد التكتل محايد الكربون بحلول عام 2050.

وسعت المفوضية الأوروبية لتشجيع تدفق الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخى بنشر خطوط إرشادية لما يمكن اعتباره استثمارا صديقا للبيئة فى خطوة رحبت بها المؤسسات المالية.

ووافق الاتحاد الأوروبى على خفض كبير فى انبعاثات الكربون بحلول 2030 وتريد المفوضية الأوروبية أن يخفض الاتحاد هذه الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050 للمساعدة فى وقف ارتفاع متوسط درجات الحرارة فى العالم.

ومن أجل خفض الانبعاثات بحلول 2030 تحتاج العديد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والزراعة والطاقة لاستثمارات سنوية إضافية تتراوح بين 180 مليار و290 مليار يورو وربما تحتاج للمزيد من أجل وقف الانبعاثات نهائيا فى 2050.

وقال فالديس دمبروفسكيس نائب رئيس المفوضية للصحفيين "تحقيق هذا التحول سيحتاج لاستثمارات كبيرة".

 

اعتقال المتظاهرين
اعتقال المتظاهرين

 

اعتقال متظاهرين
اعتقال متظاهرين

 

الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين

 

الشرطة البريطانية
الشرطة الأمريكية

 

تظاهرات فى نيويورك
تظاهرات فى نيويورك

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من حملة الاعتقالات
جانب من حملة الاعتقالات

 

حملة اعتقالات
حملة اعتقالات

 


الشرطة الأمريكية

تايم سكوير

التغير المناخى

الاتحاد الأوروبى

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