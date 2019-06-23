صور.. استمرار أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى والمتصدع

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، استمرار فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن فعاليات الحملة بدأت أمس السبت فى كل محافظات مصر، حيث تم توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات والمحاقن والأرقام و شهادات التسجيل و الوقود و كافة المواد اللوجستية بناءا على تكليفات وزير الزراعة للهيئة لخدمة مربى الماشية فى مصر، وتقديم الدعم لهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الهيئة، على ضرورة قيام حملات للتوعية لكافة مربى الماشية، للمشاركة فى الحملة وتحصين حيواناتهم، لافتا الى أنه تم السيطرة على الحمى القلاعية والجلد العقدى هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى و ذلك بفضل التحصين، رغم انتشار المرضين فى دولتى الجوار الشرق و الغرب هذا العام.

وكان رئيس الهيئة قام بزيارة إلى محافظة الشرقية، شملت زيارة ميدانية لتفقد أعمال التحصين، فضلا عن متابعة أعمال الحملة، حيث توجه الى غرفة العمليات والتى بدأت أعمالها من الأحد الماضى برئاسة الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والتى عملت على التاكد من توفير اللقاحات لكل ادارة والسرنجات والأرقام و البطاقات و الزى الخاص بالعاملين، فضلا عن جهيز السيارات المشاركة فى الحملة، وتوفير احتياجات السيارات من الوقود، والتنسيق بين الإدارات المختلفه، ومخاطبة مجالس المدن المشاركة لتوفير الدعم اللوجستي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن هناك 181 لجنة بدأت أعمال التحصين و التسجيل و الترقيم داخل المحافظة منها عدد 134 لجنه ثابتة فى الوحدات المختلفة والباقى لجان متحركة، إضافة إلى لجان الإرشاد والتوعية المتحركة التى تجوب القرى والنجوع للتنبيه على بدء الحملة.