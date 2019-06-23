صور " احميها من الختان" ندوة لقومى المرأة بالشرقية للقضاء على ختان الإناث

الشرقية- فتحية الديب

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، اليوم، "ندوة توعوية" بعنوان "إحميها من الختان" في إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور.هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، نائبا عن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، وممثلين من الأوقاف والكنيسة، والرائدت الريفيات.

وتحدث القس الدكتور وائل نشأت، راعي الكنيسة الانجيلية بالشرقية، عن الخلفية التاريخية للختان وأن المسيحية بعهديها القديم والحديث لم يرد بها ذكر لختان الاناث ، وأن الكنيسة تحارب هذه الظاهرة منذ زمن بعيد، كما أكد الشيخ أحمد أبو الفتوح ، كبير الأئمة بمديرية الأوقاف، نائبا عن وكيل الوزارة،أن الختان ليس من الدين بشئ إنما هو عادة قديمة موروثة ويجب القضاء عليها مضيفا أن الإسلام أكد على عدم إهانة الأنثى والحفاظ على كرامتها ومكانتها وأن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وأن الختان كله ضرر.

ثم تحدثت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ،عن دور وجهود فرع المجلس القومي للمرأة في مناهضة هذة الظاهرة من خلال حملات طرق الابواب وحملة لأني رجل وقوافل التوعية التي تجوب قري المحافظة، وأيضا عن الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي في هذه الممارسة، وأن الختان ليس ممارسة طبية و لايدرس في أى من كليات الطب وأنه مخالف لأداب مهنة الطب التي تدور حول عدد من المبادئ مثل المنفعة ومنع الخطر والعدل والقدرة على اتخاذ القرار والموافقة المبنية على المعرفة وعرضت مضاعفات الختان العاجلة والآجلة وتم عرض احصائيات المسح الصحي السكاني الخاصة بختان الاناث.

ثم تحدث الدكتورمحمد فريد الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا ، عن عقوبة ختان البنات في القانون المصري كما اشار الي خط نجدة الطفل، وأعقب ذلك كلمة من المهندس عماد شطا رئيس مجلس ادارة مؤسسة تمكين بالزقازيق عن دور وجهود منظمات المجتمع الأهلي في مناهضة هذة الظاهرة .

فيما أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة، عن رفض الدين والطب وتجريم القانون وأن هذه الممارسة عادة وليست عبادة، وانها تنتهك الفتاه جسديا ونفسيا وتهدد حقها في الحياة والصحة الجسدية والنفسية ودعا الجميع لتكاتف الجهود والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا وان نتائج المسح الصحي السكاني القادمة ستشهد تحسنا ملموسا في المؤشرات.

جدير بالذكر أن حملة "شهر بدور" تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى ، وذلك إنطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الاناث