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صور.. احتفالات فى شوارع إسطنبول بفوز مرشح المعارضة وسقوط حزب أردوغان

الأحد، 23 يونيو 2019 09:56 م
صور.. احتفالات فى شوارع إسطنبول بفوز مرشح المعارضة وسقوط حزب أردوغان
وكالات

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أعرب زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى، أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، عن سعادته بفوز مرشح حزبه فى انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقال قليجدار أوغلو فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن كل شىء سيصبح جميلا.

وقد شهدت المدينة التركية الكبيرة احتفالات كبيرة بإعلان فوز إمام أوغلو، فى الانتخابات البلدية، حيث خرجت مسيرات فى الشوارع للاحتفال بفوز مرشح المعارضة التركية.

وقد أقر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرام إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

احتفالات المواطنين فى اسطنبول
احتفالات المواطنين فى اسطنبول
احتفالات فى اسطنبول
احتفالات فى اسطنبول
الاحتفالات تعم مدينة اسطنبول التركية
الاحتفالات تعم مدينة اسطنبول التركية
الأفراح تعم مدينة اسطنبول
الأفراح تعم مدينة اسطنبول
إمام أوغلو يعلن انتصاره
إمام أوغلو يعلن انتصاره
انتصار إمام اوغلو صفعة قوية لأردوغان
انتصار إمام اوغلو صفعة قوية لأردوغان
جانب من احتفالات مواطنى اسطنبول
جانب من احتفالات مواطنى اسطنبول
خطاب النصر
خطاب النصر
مواطنو اسطنبول يحتفلون بفوز إمام أوغلو
مواطنو اسطنبول يحتفلون بفوز إمام أوغلو
مواطنو اسطنبول يحتفلون بفوز مرشح المعارضة
مواطنو اسطنبول يحتفلون بفوز مرشح المعارضة
مواطنون يحملون صور مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو
مواطنون يحملون صور مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو

 


تركيا

اسطنبول

انتخابات اسطنبول

أكرم إمام أوغلو

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