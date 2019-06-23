صور.. إزالة 140 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية بدائرة المحافظة .

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة .

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبره لإزالة التعديات و أسفرت تلك الحملات عن إزالة 140 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاى البارود والدبنحات ومركز بدر.

ازاله تعديات



ازاله تعديات



ازاله تعديات



ازاله تعديات