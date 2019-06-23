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صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

الأحد، 23 يونيو 2019 04:04 م
صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة، أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ.. باعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحرى، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى – مقيم بالدقهلية".. أسفرت أعمالها عن ضبط (19,775,000 – تسعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين.. وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (200,000,000 - مائتا مليون جنيه).
     
بتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مالك الرسالة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة) ، وأنه قام باستئجار البطاقة الاستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد، وقد أمكن ضبطه.
 
وباستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهم المضبوط .. أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى القائم على جلب وتهريب شحنة الأقراص المخدرة ، وأمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم "4أشخاص" "زعيم التشكيل" - صاحب مصنع للغزل والنسيج بإحدى الدول العريبة ويحمل جنسية ذات الدولة - متواجد خارج البلاد ومستخلص جمركى – مواليد 1980 – مقيم بمحافظة الدقهلية ومالك الرسالة "المتهم المضبوط" – يحمل جنسية إحدى الدول العربية – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة وشخص يحمل جنسية إحدى الدول العريبة – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
 
وأكدت التحريات قيام زعيم التشكيل بإعداد وإخفاء المواد المخدرة داخل شحنات مشروعة، وشحنها بالحاويات بينما يقوم الثانى بإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة الخاصة باستلام الحاويات "دون علمه بما تحتويه" ، ويقوم الثالث باستلام الشحنة عقب انتهاء إجراءات خروجها من الميناء وتسليمها للرابع الذى يتولى تخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) أمكن استهداف وضبط المتهم الرابع مستقلاً سيارة ملاكى أسفل سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبحوزته (5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 85,000 ألف جنيه مصرى – 15.428 ألف عملة أجنبية مختلفة – هاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
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المضبوطات (3)
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المضبوطات (5)
المضبوطات
 

كبتاجون

مخدرات

تهريب مخدرات

احباط تهريب مخدرات

تجارة مخدرات

مخدر الكبتاجون

اليوم السابع بلس

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