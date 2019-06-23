صور.. أسقف أسيوط يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمي

أسيوط ـ محمود عجمي

استقبل نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم الأحد، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، خلال مشاركته فى صلاة القداس الالهى بكاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط.

وكان نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، قداس تذكار السنوية الأولى للراحل القمص تيموثاوس شرموخ وكيل مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم بأسيوط وذلك بمقر المطرانية؛ وشاركه فى صلوات قداس تذكار السنوية الأولى الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم وكهنة الإيبارشية.

جدير بالذكر أن المتنيح القمص تيموثاوس شرموخ، هو وكيل مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم، ووالد كلًا من الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى، والقس تادرس الأورشليمى الراهب بالقدس، والقس صموئيل القمص تيموثاوس الكاهن فى مطرانية أبوتيج.



أسقف أسيوط يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي (1)



أسقف أسيوط يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي (5)