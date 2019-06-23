صرف 24 ألف طن أرز ضمن المقررات التموينية فى محافظات الوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة أحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم صرف 24 ألف طن ارز خلال شهر يونيه الجارى ضمن المقررات التموينية الخاصة لأصحاب البطاقات التموينية فى محافظات الوجه القبلى بجانب صرف العديد من السلع الأخرى، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيه شهريا اضافة الى قيام الشركة العامة لتجارة الجملة بصرف السلع فى محافظات الوجه البحرى .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد عقدت اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وإدفينا، بهدف تطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، وتعاظم دور الشركتين فى ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف التطوير إلي تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.