سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 08:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة تركية معارضة: انتخابات إسطنبول ستؤدى لإضعاف أردوغان أيا كانت النتيجة

الأحد، 23 يونيو 2019 06:45 م
صحيفة تركية معارضة: انتخابات إسطنبول ستؤدى لإضعاف أردوغان أيا كانت النتيجة اردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت صحيفة "أحوال تركية" التابعة للمعارضة التركية، أن انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول ستؤدى إلى إضعاف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أياً تكن النتيجة، موضحة أنه بعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيلاً من الطعون، ألغت اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع ودعت إلى انتخابات جديدة فى 23 يونيو، وأشارت اللجنة فى قرارها إلى سلسلة مخالفات متعلقة خصوصاً باختيار رؤساء أقلام الاقتراع، واعتبرت أن عدد بطاقات الاقتراع المشكوك بها تتخطى الـ300 ألف.

وأضافت الصحيفة أن أسئلة أخرى بقيت مطروحة، خاصة حول سبب إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول وليس نتائج أعضاء المجلس البلدى المقربين بغالبيتهم من حزب العدالة والتنمية، لافتة إلى الحكومة التركية تتمسك بإسطنبول لأن المدينة تمنح رئيس بلديتها موارد ضخمة ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان نفسه بدأ مسيرته السياسية كرئيس لبلدية إسطنبول، وقال مراراً إنّ من يفوز بإسطنبول، يفوز بتركيا.

 

 

 


تركيا

اردوغان

اسطنبول

انتخابات رئاسه اسطنبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محلل سعودى يكشف السيناريوهات التى تنتظر "أردوغان" بعد انتخابات إسطنبول

الأحد، 23 يونيو 2019 05:00 م

الدكتاتور العثمانى ينتهك القانون للفوز فى انتخابات إسطنبول.. الشرطة التركية توقف حافلة تضم أنصار زعيم المعارضة.. أردوغان يخترق الصمت الانتخابى بالتلويح لانتخاب مرشح حزبه.. واستطلاع للرأى يرجح كافة أوغلو

الأحد، 23 يونيو 2019 02:42 م

الوجه المعارض بتركيا.. تعرف على إمام أوغلو مرشح بلدية إسطنبول وغريم أردوغان

الأحد، 23 يونيو 2019 02:41 م

الشرطة التركية توقف حافلة تقل أنصار غريم مرشح أردوغان بانتخابات اسطنبول

الأحد، 23 يونيو 2019 02:11 م

كاريكاتير.. أردوغان دونت ميكس.. يسجن الأتراك ويزعم دعم الشعب له

الأحد، 23 يونيو 2019 02:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين.. تقديم جواز سفر سارى المفعول وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً من أهم الشروط.. وبدء استقبال الطلبات رسميا والسداد الإلكترونى المخصص للإجراءات

السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين.. تقديم جواز سفر سارى المفعول وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً من أهم الشروط.. وبدء استقبال الطلبات رسميا والسداد الإلكترونى المخصص للإجراءات

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة