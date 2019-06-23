صحيفة تركية معارضة: انتخابات إسطنبول ستؤدى لإضعاف أردوغان أيا كانت النتيجة

كتب أحمد عرفة

أكدت صحيفة "أحوال تركية" التابعة للمعارضة التركية، أن انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول ستؤدى إلى إضعاف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أياً تكن النتيجة، موضحة أنه بعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيلاً من الطعون، ألغت اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع ودعت إلى انتخابات جديدة فى 23 يونيو، وأشارت اللجنة فى قرارها إلى سلسلة مخالفات متعلقة خصوصاً باختيار رؤساء أقلام الاقتراع، واعتبرت أن عدد بطاقات الاقتراع المشكوك بها تتخطى الـ300 ألف.

وأضافت الصحيفة أن أسئلة أخرى بقيت مطروحة، خاصة حول سبب إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول وليس نتائج أعضاء المجلس البلدى المقربين بغالبيتهم من حزب العدالة والتنمية، لافتة إلى الحكومة التركية تتمسك بإسطنبول لأن المدينة تمنح رئيس بلديتها موارد ضخمة ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان نفسه بدأ مسيرته السياسية كرئيس لبلدية إسطنبول، وقال مراراً إنّ من يفوز بإسطنبول، يفوز بتركيا.