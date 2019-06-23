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وتصدير خريجين للمحافظات الأخرى..

"صحة أسوان": 2023 عام الاكتفاء الذاتى لـ"التمريض" بالمحافظة

الأحد، 23 يونيو 2019 02:00 ص
"صحة أسوان": 2023 عام الاكتفاء الذاتى لـ"التمريض" بالمحافظة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مدارس التمريض بمحافظة أسوان تحقق نسب عالية من النجاح وتعمل على سد عجز التمريض فى المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، موضحاً أنه بحلول عام 2023 سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من التمريض داخل أسوان، وسيتم تصدير خريجين تمريض للمحافظات الأخرى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك عجز شديد فى التمريض سواء على نطاق محافظة أسوان أو على نطاق الجمهورية، لافتاً إلى أن مديرية الصحة بأسوان بدأت قبل 4 سنوات بتجربة تتمثل فى زيادة عدد التمريض من خلال زيادة عدد فصول التمريض التى بدأت بفصل واحد يحتوى على 50 طالبة، ثم بدأ التوسع فى زيادة عدد الفصول والمدارس حتى وصلت بعد 4 سنوات إلى 11 مدرسة تضم 19 فصلاً، نستوعب سنوياً 950 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تخرج دفعة جديدة من معهد التمريض يضم 430 طالب وطالبة من أبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، بأنه سيتم توزيع خريجى التمريض على المواقع الصحية للمحافظة، وعلق قائلاً: "نأمل خلال الدفعة المستقبلية 2023 الوصول إلى الاكتفاء الذاتى للتمريض داخل محافظة أسوان، ثم تشمل الخطة المقبلة تصدير التمريض للمحافظات الأخرى، وخاصة أنه يوجد حالياً مدرسة تمريض فى كل مركز بنين وبنات".

وأشار إلى أن الإقبال على مدارس التمريض فى أسوان يتزايد بشكل كبير، وبفئات عالية حاصلة على مجموع كبير فى الشهادة الإعدادية، ومن بينهم أوائل المحافظة، ومستوى التعليم والتدريب للطالب يرتفع سنة عن أخرى.

 


التمريض

مدارس التمريض

الصحة

مديرية الشئون الصحية باسوان

اسوان

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