"صحة أسوان": 2023 عام الاكتفاء الذاتى لـ"التمريض" بالمحافظة

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك عجز شديد فى التمريض سواء على نطاق محافظة أسوان أو على نطاق الجمهورية، لافتاً إلى أن مديرية الصحة بأسوان بدأت قبل 4 سنوات بتجربة تتمثل فى زيادة عدد التمريض من خلال زيادة عدد فصول التمريض التى بدأت بفصل واحد يحتوى على 50 طالبة، ثم بدأ التوسع فى زيادة عدد الفصول والمدارس حتى وصلت بعد 4 سنوات إلى 11 مدرسة تضم 19 فصلاً، نستوعب سنوياً 950 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تخرج دفعة جديدة من معهد التمريض يضم 430 طالب وطالبة من أبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، بأنه سيتم توزيع خريجى التمريض على المواقع الصحية للمحافظة، وعلق قائلاً: "نأمل خلال الدفعة المستقبلية 2023 الوصول إلى الاكتفاء الذاتى للتمريض داخل محافظة أسوان، ثم تشمل الخطة المقبلة تصدير التمريض للمحافظات الأخرى، وخاصة أنه يوجد حالياً مدرسة تمريض فى كل مركز بنين وبنات".

وأشار إلى أن الإقبال على مدارس التمريض فى أسوان يتزايد بشكل كبير، وبفئات عالية حاصلة على مجموع كبير فى الشهادة الإعدادية، ومن بينهم أوائل المحافظة، ومستوى التعليم والتدريب للطالب يرتفع سنة عن أخرى.