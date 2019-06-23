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"صحة أسوان" تنظم قوافل طيبة بالقرى والنجوع ضمن مبادرة "أيامنا الحلوة".. صور

الأحد، 23 يونيو 2019 03:06 م
"صحة أسوان" تنظم قوافل طيبة بالقرى والنجوع ضمن مبادرة "أيامنا الحلوة".. صور صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع
أسوان - عبد الله صلاح

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أطلقت مديرية الصحة بأسوان، اليوم الأحد، مجموعة من القوافل الطبية على مستوى الإدارات الصحية بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة، فى إطار مبادرة "أيامنا الحلوة"، والتى تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة وذلك فى الفترة من يوم  22 وحتى يوم 26 يونيو الجارى.
 
 
وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، على أن مبادرة " أيامنا الحلوة" ترتكز على محورين أولهما خدمى ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة فى المناطق البعيدة والنائية والأكثر إحتياجاً، أما المحور الثانى فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية بإستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالى فى كل منطقة.
 
 
وأشار الدكتور إيهاب حنفى، إلى حرص مديرية الصحة على تنفيذ هذه المبادرة بين كافة مدن ومراكز المحافظة لتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الوعى بأهمية تنظيم الأسرة بين جميع فئات المجتمع الأسوانى، حيث تم تنظيم قوافل مماثلة على مستوى الإدارات الصحية بمناطق إدفو شرق وإدفو غرب، بجانب مركز دراو والتى إستمرت على مدار أربعة أيام فى الفترة من يوم 15 وحتى 19 يونيو الجارى.
 
 
من جانبه، أشاد أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر والمتواصل مع المحافظة لتطوير المنظومة الصحية بمختلف المراكز والمدن ، بالإضافة إلى مساهمتها فى دعم الجهود التنفيذية المبذولة بالمحافظة لمواجهة كافة التحديات والقضايا التى تعوق مسيرة التنمية وعلى رأسها المشكلة السكانية وذلك من خلال تفعيل الدور الإجتماعى لمختلف الوحدات والمراكز الصحية وتكثيف حملات التوعية والتثقيف لتصل إلى أكبر عدد من الأهالى.
 
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع (1)
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع 

صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع (2)
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع 

صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع (3)
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع 

صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع (4)
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع

صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع (5)
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع

صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع (6)
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع 

صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع (7)
صحة أسوان تنظم قوافل طيبة فى القرى والنجوع

 


محافظه اسوان

وزاره الصحه

مبادرة ايامنا الحلوة

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صحه اسوان

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