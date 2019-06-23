شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

كتبت آمال رسلان

تبدأ شركات السياحة الأسبوع الجارى إجراءات أخذ البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى البالغ عددهم 36 ألف حاج لموسم 1440 هـ، حيث أنهت غرفة الشركات السياحية الأحد الماضى تسليم الطلبات التى تقدمت بها الشركات لشركة تساهيل المختصة بإجراء البصمة الحيوية، والتى حددت مواعيد للشركات تباعا لإجراء البصمة لحجاجها بداية من هذا الأسبوع.

ويتم أخذ البصمة مجانا وبدون أى رسوم وعلى مراحل وفقا لكل شركة منعا للتكدس، وذلك استعدادا لإنهاء إجراءات موسم الحج السياحى لهذا العام 1440 هـ، ويتم أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، داخل جمهورية مصر العربية فقط ولا يمكن أخذ البصمة بفروع شركة تسهيل خارج مصر، كما أنها تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر، وتكون مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أى علاقة بها، أى أنه حال أخذ البصمة لمعتمر ولم يستخدمها فإن هذا لا يغنى عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد خلال فترة أخذ البصمة الحيوية، سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمى يفيد ذلك، ولفت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن سفر أول وفد لحجاج القطاع السياحى الطيران سيكون فى 25 ذو القعدة الموافق 28 يوليو المقبل، ووفود البرى قبلها بيومين، وتستمر الوفود حتى 4 ذو الحجة.