شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

تبدأ شركات السياحة الأسبوع الجارى إجراءات أخذ البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى البالغ عددهم 36 ألف حاج لموسم 1440 هـ، حيث أنهت غرفة الشركات السياحية الأحد الماضى تسليم الطلبات التى تقدمت بها الشركات لشركة تساهيل المختصة بإجراء البصمة الحيوية، والتى حددت مواعيد للشركات تباعا لإجراء البصمة لحجاجها بداية من هذا الأسبوع.
ويتم أخذ البصمة مجانا وبدون أى رسوم وعلى مراحل وفقا لكل شركة منعا للتكدس، وذلك استعدادا لإنهاء إجراءات موسم الحج السياحى لهذا العام 1440 هـ، ويتم أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، داخل جمهورية مصر العربية فقط ولا يمكن أخذ البصمة بفروع شركة تسهيل خارج مصر، كما أنها تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر، وتكون مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أى علاقة بها، أى أنه حال أخذ البصمة لمعتمر ولم يستخدمها فإن هذا لا يغنى عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.
وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد خلال فترة أخذ البصمة الحيوية، سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمى يفيد ذلك، ولفت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن سفر أول وفد لحجاج القطاع السياحى الطيران سيكون فى 25 ذو القعدة الموافق 28 يوليو المقبل، ووفود البرى قبلها بيومين، وتستمر الوفود حتى 4 ذو الحجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة