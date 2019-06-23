"شجع مصر" معرض فنى لمواهب الثغر بثقافة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض فنى بعنوان "شجع مصر" احتفالاً بكأس الأمم الأفريقية، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي، أقيم المعرض ضمن نشاط قسم المواهب بفرع ثقافة الإسكندرية، تضمن لوحات فنية عن شعار البطولة والقارة السمراء وأخرى للعالمي محمد صلاح، وبعض الطوابع البريدية باستخدام خامات البيئة المختلفة، وذلك نتاج الورش التي أقامتها قصور ثقافة "الأنفوشي، الشاطبي، مصطفى كامل"، وبيوت ثقافة "رشدي، أبو قير، 26 يوليو".

كما أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان" الأخلاق الرياضية وحب الرياضة" تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن أهمية التحلى بالأخلاق الحميدة والبعد عن التعصب الكروى للظهور بمظهر حضارى أمام الوافدين من الدول المشاركة، تلى ذلك ورشة لتعليم الخط العربى والرسم بالكلمات، قام خلالها الفنان محمد جابر بتدريب الرواد على تصميم لوحات عن شعار كأس الأمم الأفريقية وأخرى عن إفريقيا ومحمد صلاح، وأمام ساحة قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي عرض فني تضمن تابلوهات متنوعة منها أرض الشرق بالزي الفرعوني، وآخر على أغنية بالحب أتجمعنا بقيادة الفنان ياسر عثمان.

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو عقد بيت ثقافة رشدى اللقاء الشهري للمائدة المستديرة تضمن إلقاء عدد من القصائد الشعرية للشاعر جابر بسيوني، أما مكتبة النزهة فأقامت ورشة لتعليم الرسم والتلوين ضمن نشاط المرسم اليومي للطفل.