شاهد.."مباشر قطر": مرض السل يجتاح القطريين وتميم يهتم بخططه التخريبية

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن هناك وضع كارثى يعيشه القطريون على المستوى الطبى، حيث يعانون من إهمال نظام تميم بن حمد لهذا القطاع الاستراتيجى، الأمر الذي انعكس بالسلب على صحة القطريين، وتسبب فى انتشار الكثير من الأمراض، خاصة المُعدية منها، مثل السل الذى ارتفعت نسبة الإصابة به بنحو 70% خلال العام الماضى، مقارنة بعام 2017.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن التقارير الرسمية التي كشف عنها مركز الأمراض الانتقالية، التابع لمؤسسة حمد الطبية، أكدت أن نحو 12 ألف قطري خضعوا لفحوصات السل خلال العام الماضي، بينما في عام 2017 لم يستقبل المركز إلا 601 شخص فقط مصابين بالسل.

وأكد التقرير أن تميم بن حمد لا يهتم بصحة القطريين من عدمه بقدر اهتمامه بالتعليمات التى تأتيه من ملالى إيران، والوالى العثمانى رجب طيب أدروغان وتنفيذ مخططاتهم التخريبية بالمنطقة العربية.