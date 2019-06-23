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و أتوبيسات بديلة للطوارئ..

سويفل": نقلنا 7500 مشجع إلى ستاد القاهرة خلال افتتاح بطولة كأس الأمم

الأحد، 23 يونيو 2019 04:33 م
سويفل": نقلنا 7500 مشجع إلى ستاد القاهرة خلال افتتاح بطولة كأس الأمم سويفل
كتبت: هبة السيد

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كشفت شركة "سويفل" للنقل الجماعى التشاركى، الناقل الرسمى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إنها نجحت فى نقل نحو 7500 مشجع إلى ستاد القاهرة الدولى خلال يوم افتتاح البطولة يوم الجمعة الماضى على مدار اليوم، وذلك من خلال نحو ألفين أتوبيس، من 40 خط فى مختلف أحياء القاهرة.

وأوضح أحمد عراقى مدير عام "سويفل"، إن الشركة كانت مستعدة بالكامل لتوصيل المشجعين إلى الاستاد، وانتشرت الأتوبيسات الخاصة بنا فى مختلف الأحياء ومن عدة مسارات، وكانت معظم الرحلات محجوزة مسبقا بالكامل من خلال التطبيق.

وأضاف "عراقي" أنه تم تجهيز أتوبيسات احتياطية لمواجهة أى أعطال أو طوارئ قد تحدث لأى خط، وذلك لاستخدامها لنقل الركاب فورا دون تعطيلهم، وللحفاظ على سيولة دخول المشجعين وعدم التكدس.

ولفت إلى أن الشركة كانت مستعدة أيضا لأى مفاجآت لها علاقة بنظام التشغيل، و لأنه فى مثل تلك الأحوال التى يكون هناك فيها ضغط كبير على استخدام تطبيق من الممكن أن يؤدى إلى وقوع السيستم، و هو ما تفاديناه بإرسال رسائل نصية قصيرة للعملاء تحمل بيانات الحجز وتأكيد الرحلة.

وشدد "عراقي" على أن شركته حريصة تماما على توفير وسيلة نقل سهلة ومريحة بأسعار تنافسية لمشجعى البطولة من المصريين أو مشجعى الفرق الضيوف، و أن تظهر بصورة مشرفة تليق باسم مصر وبمستوى البطولة.


كاس الامم الافريقية

سويفل

الاستاد

المشجعين

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