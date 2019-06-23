سلطات المطار تحبط محاولة راكب قادم من الصين تهريب 11 كيلو "شعر طبيعى".. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعى، بحوزة راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله من الصين، تم وتحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو بالصين، اشتبه رجال الجمارك في أحد الركاب، وبتمرير حقائبه علي جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray" تبن وجود أجسام معتمة، وبتفتيشها عثر على 11 كيلو من الشعر الطبيعى.

أمر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.