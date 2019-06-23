سلطات المطار تحبط محاولة راكب قادم من الصين تهريب 11 كيلو "شعر طبيعى".. صور

سلطات المطار تحبط محاولة راكب قادم من الصين تهريب 11 كيلو "شعر طبيعى".. صورالأحد، 23 يونيو 2019 12:33 م
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
11 كيلو؟!
11 كيلو شعر طبيعي دول محتاجين كونتينر يتحطوا فيه ويمكن ما يكفهمش