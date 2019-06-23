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سلطات المطار تحبط محاولة راكب قادم من الصين تهريب 11 كيلو "شعر طبيعى".. صور

الأحد، 23 يونيو 2019 12:33 م
سلطات المطار تحبط محاولة راكب قادم من الصين تهريب 11 كيلو "شعر طبيعى".. صور مطار القاهره أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعى، بحوزة راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله من الصين، تم وتحرير محضر بالواقعة.
 
 
وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو بالصين، اشتبه رجال الجمارك في أحد الركاب، وبتمرير حقائبه علي جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray" تبن وجود أجسام معتمة، وبتفتيشها عثر على 11 كيلو من الشعر الطبيعى.
 
أمر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
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تهريب

جمارك المطار

شعر طبيعي

مطار القاهره

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

11 كيلو؟!

11 كيلو شعر طبيعي دول محتاجين كونتينر يتحطوا فيه ويمكن ما يكفهمش

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