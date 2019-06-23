سقوط عاطل استولى على أموال المواطنين فى الغردقة بأعمال بالدجل

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطه ثان الغردقة، من إلقاء القبض على عاطل يقوم بالنصب على المواطنين بالدجل، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، يفيد القبض على "رمزى. ح. م"، عاطل ومقيم ثان الغردقة والسابق اتهامه فى 12 قضية متنوعة وبحوزته 86 ورقة مدون عليها عبارات للدجل والشعوذة هاتف محمول.

تبين أن المتهم يقوم بطبع أوراق بأنه معالج روحانى وتوزيعها على المواطنين، مقابل التحصل على مبالغ مالية.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6535/2019 جنح قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.