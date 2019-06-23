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سفر وعودة 1434 مصريا وليبيا و 232 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 23 يونيو 2019 05:52 م
سفر وعودة 1434 مصريا وليبيا و 232 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم -ارشيفية
مطروح - حسن مشالي

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1434 مصريا وليبيا و 232 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1096 إلى الجانب الليبي، بينهم  280مصريا و816 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 338 بينهم 295 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 43 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  113 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 119  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 
 
 

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