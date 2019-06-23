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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-6-2019 وتراجع طفيف للعملة أمام الجنيه

الأحد، 23 يونيو 2019 11:30 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-6-2019 وتراجع طفيف للعملة أمام الجنيه دولار - أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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سجل سعر الريال السعودى تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد 23-6-2019، بالغا 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
 
 
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.43 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 
 
4.43 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.43 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.36 جنيه للشراء
4.50 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.41 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع 
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 
 
4.41 جنيه للشراء
4.46 جنيه للبيع
 
 
 
 

سعر الريال السعودى

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