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سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2019 وتراجع العملة الأمريكية بالبنوك المصرية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:59 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2019 وتراجع العملة الأمريكية بالبنوك المصرية دولار-ارشيفية
كتبت- هبة حسام

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تراجع سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 23-6-2019، أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فروقا بين البنوك وبعضها.
 
ومقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى الماضى، تراجع سعر الدولار، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 16.65 جنيه للشراء، و 16.75 جنيه للبيع.
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار، وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى:
 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
16.62 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 
  
سعر الدولار فى بنك مصر
 
16.65  جنيه للشراء
16.75  جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
16.65  جنيه للشراء
16.75  جنيه للبيع

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