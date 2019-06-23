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سعادة بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة اللغة الانجليزية

الأحد، 23 يونيو 2019 12:17 م
سعادة بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة اللغة الانجليزية امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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أدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بامتحانات نهاية العام الدراسى 2018-2019، وأبدى الطلاب رضاهم عن مستوى الامتحان وأن معظم الأسئلة مباشرة بخلاف بعض النقاط التى تميز الطالب المتفوق، مشيرين أنهم كان لديهم تخوف من امتحان الإنجليزى لكنه جاء دون تعقيدات .

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحان الثانوية

مادة الانجليزى

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