سعادة بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة اللغة الانجليزية

كتب لؤى على

أدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بامتحانات نهاية العام الدراسى 2018-2019، وأبدى الطلاب رضاهم عن مستوى الامتحان وأن معظم الأسئلة مباشرة بخلاف بعض النقاط التى تميز الطالب المتفوق، مشيرين أنهم كان لديهم تخوف من امتحان الإنجليزى لكنه جاء دون تعقيدات .

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.