زراعة القليوبية تدشن مشروع "من المزرعة إلى التصدير" لتأهيل صغار مزارعى الفراولة

القليوبية إبراهيم سالم

دشنت مديرية الزراعة بالقليوبية، برئاسة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، مشروع "من المزرعة إلى التصدير" بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، وهو عبارة عن برنامج تدريب وتأهيل صغار مزارعي الفراولة في منظومة التكويد، والتصدير بمحافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

ومن ناحيته، أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه حضر حفل التدشين الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور علي سليمان مستشار الوزير للصحة النباتية، والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة، والدكتور مصطفي عبد الستار نائب أمين لجنة المبيدات، والدكتور عصام يس رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، وإكرام بدير رئيس البنك الزراعي المصرى بالقليوبية، والمهندس محمد سامي سعد نقيب الزراعيين بالقليوبية.

وأوضح "زايد"، أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التدريب 2 يوليو المقبل، تستهدف تدريب صغار المزارعين الذين تم تقسيمهم إلى 18 مجموعة تدريبية، يتم تدريبهم على مدار 9 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الباحثين في زراعات الفراولة، وتدريبهم على تكويد منتج الفراولة تمهيدا لزيادة عمليات التصدير للخارج.