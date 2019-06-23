رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، اليوم الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره، قُتلا خلال محاولة انقلاب فى الولاية، وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم فى مكتبيهما، أمس السبت، لكن التقارير لم تشر بأصابع الاتهام إلى أحد.

وعلى جانب آخر، أوضح التلفزيون الرسمى، أن جنرال بالجيش الإثيوبى يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة، وذلك حسب خبر عاجل لوكالة "رويترز" للأنباء.

وكان رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد، أعلن، اليوم الاثنين، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سيارى ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه فى خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطنى وظهر فيه مرتدياً البدلة العسكرية لأول مرة ،ولم يعط أبى أى تفاصيل إضافية حول الوضع الصحى لرئيس الأركان.

من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية فى أثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين فى هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار فى العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف فى مدينة بحر دار فى ولاية أمهرة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.