رويترز: مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبى برصاص حارسه الشخصى فى محاولة انقلاب

أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد الإثنين أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سيارى ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه فى خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطنى وظهر فيه مرتدياً البدلة العسكرية لأول مرة ،ولم يعط أبى أى تفاصيل إضافية حول الوضع الصحى لرئيس الأركان .