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رويترز: مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبى برصاص حارسه الشخصى فى محاولة انقلاب

الأحد، 23 يونيو 2019 09:44 ص
رويترز: مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبى برصاص حارسه الشخصى فى محاولة انقلاب عناصر من الجيش الاثيوبى
(رويترز)

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قالت وكالة "رويترز"، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبى برصاص حارسه الشخصى فى محاولة الانقلاب .
 
أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد الإثنين أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سيارى ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.
وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه فى خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطنى وظهر فيه مرتدياً البدلة العسكرية لأول مرة ،ولم يعط أبى أى تفاصيل إضافية حول الوضع الصحى لرئيس الأركان.
من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية فى أثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين فى هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار فى العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف فى مدينة بحر دار فى ولاية أمهرة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
 

 


مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبى

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أخبار أثيوبيا

ولاية أمهرة

محاولة انقلاب

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