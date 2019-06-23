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رويترز: فنزويلا تعتقل ستة مسئولين فى الجيش والشرطة

الأحد، 23 يونيو 2019 10:24 م
رويترز: فنزويلا تعتقل ستة مسئولين فى الجيش والشرطة نيكولاس مادورو
رويترز

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قال أقارب معتقلين وناشطون فى مجال حقوق الإنسان إن سلطات فنزويلا اعتقلت قبل أيام ستة من مسؤولى الجيش والشرطة ضمن حملة للرئيس نيكولاس مادورو ضد المعارضة.

وقالت ستيفانى سيسكو نجلة الجنرال ميجيل سيسكو مورا بالقوات الجوية إن السلطات اعتقلت والدها بعد ظهر يوم الجمعة من داخل موقف مخصص لانتظار السيارات فى جواتيرى الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شرقى العاصمة كراكاس.

وقالت واليسكا بيريز زوجة الكابتن رفايل كوستا بالبحرية إن السلطات ألقت القبض على زوجها يوم الجمعة فى جواريناس القريبة من كراكاس.

وكتبت تيفانى سيسكو على تويتر يوم السبت "نطالب الحكومة بأن تخبرنا بمكانه".

وتأتى الاعتقالات بعد نحو شهرين انتفاضة لم يكتب لها النجاح ضد مادورو قادها زعيم المعارضة خوان جوايدو الذى استخدم بندا فى الدستور فى يناير لتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد وطالب الجيش بمساندته.

وقالت تامارا سوجو المحامية الحقوقية إن جماعة (بينال فورام) لحقوق الإنسان كانت ذكرت أن ضابطين متقاعدين بالقوات الجوية برتبة كولونيل اعتُقلا فى كراكاس بعد ظهر الجمعة، فضلا عن اعتقال مسؤولين كبيرين بوحدة الأدلة الجنائية التابعة للشرطة فى جواتيري.

ولم ترد وزارة الإعلام أو مكتب المدعى العام اليوم الأحد على طلبات للتعليق على تقارير اعتقال المسؤولين الستة.

وتقول جماعة (بينال فورام) إن عدد المعتقلين لأسباب سياسية فى فنزويلا وصل إلى نحو 700، منهم 100 تقريبا من العسكريين.

 


فنزويلا

اعتقالات

الجيش والشرطة

حقوق الانسان

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