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روسيا: حديث واشنطن عن حرب نووية محدودة يتسم بالخطورة

الأحد، 23 يونيو 2019 04:55 م
روسيا: حديث واشنطن عن حرب نووية محدودة يتسم بالخطورة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف
أ ش أ

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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، "إن مفهوم الحرب النووية المحدودة، الذى تحدثت عنه القيادة الأمريكية مؤخرا، يعتبر ممارسة خطيرة تدفع الكثير من الدول إلى بناء ترساناتها النووية".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن واشنطن بدأت في تطبيق مفاهيم تلمح إلى إمكانية كسب الحرب النووية، معتبرا أن التفكير في أن الحرب النووية يمكن أن تكون محدودة هي ممارسة في غاية الخطورة تزعزع استقرار الأمن الدولي وتدفع العديد من الدول إلى بناء ترسانتها في المجال النووي".
وأشار إلى أن واشنطن استأنفت تطوير وسائل لحروب نووية مختلفة القوة، بما في ذلك القوة المنخفضة للغاية، والتي لا يمكن تصورها إلا أنها مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة.
ورأى ريابكوف أن الولايات المتحدة باتهامها للجانب الروسي بالتحضير لشن ضربة نووية محدودة، تتمسك بأساليبها المفضلة وتعزو إلى الجانب الآخر خرق الالتزامات التي تنوي هي خرقها.


روسيا

سيرجى ريابكوف

أمريكا

حرب نووية محدودة

أخبار العالم

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