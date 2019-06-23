روسيا ترصد 9 انتهاكات لاتفاق وقف العمليات العسكرية فى سوريا

موسكو /أ ش أ/

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجانب الروسى بلجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينها 8 فى محافظتى اللاذقية وحماة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الجانب التركى رصد 16 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، حيث تم رصد 11 حالة انتهاك لنظام وقف إطلاق النار فى محافظات حماة، وواحد فقط فى إدلب و4 فى محافظة حلب.

ونقلت الوكالة الروسية عن مركز المصالحة الروسى قوله "إنه قام بثلاث عمليات إنسانية فى منطقة دير الزور، حيث وزع 1300 سلة غذائية فى محافظتى حلب ودمشق".