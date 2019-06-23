روحانى: "اختراق" الطائرة المسيرة الأمريكية لمجالنا الجوى يثير التوتر فى الخليج

دبى (رويترز)

اتهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بإثارة التوترات فى الخليج من خلال ما تصفها إيران باختراق طائرة أمريكية مسيرة لمجالها الجوي.

وأسقطت إيران الطائرة الأمريكية المسيرة يوم الخميس وقالت إنها كانت فى مهمة تجسس فوق أراضيها فى حين ذكرت واشنطن أن استهداف الطائرة تم فى المجال الجوى الدولي.

وقالت وكالة أنباء فارس "أكد روحانى على أن هذا العدوان الأمريكى بداية لتوترات جديدة يثيرونها فى المنطقة، "هذه المنطقة حساسة للغاية... ومهمة للعديد من الدول لذا نتوقع من الكيانات الدولية الرد بشكل مناسب".