رابطة خريجى الأزهر تطلق دورتها التدريبية لشباب الأئمة والمعلمات من بريطانيا

كتب وائل ربيعى

أطلقت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر دورتها التدريبية لأئمة وعلماء بريطانيا وتأتى فاعلية هذه الدورة ضمن العديد من الدورات التى تنظمها لأئمة ودعاة العالم الإسلامى حول العالم، يشارك بها عدد من شباب الأئمة والمعلمات ببريطانيا .

تقدم المنظمة خلال هذه الدورات مادة علمية وافيه من خلال مجموعة من أساتذه الأزهر تساعد هؤلاء المتدربين للارتقاء بمستواهم العلمى والفكرى نحو كيفية تفكيك الفكر المتطرف وتوضيح شبهاته، وإحلال منهج الوسطية والاعتدال، وتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام، ونشر قيم التسامح .

وأكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف خلال لقائه المتدربين اليوم، أن الأزهر الشريف والقائمين عليه يمدون يد العون لكافة طلاب العلم الأزهرى الوسطى بالعالم الإسلامى، لأن الأزهر الشريف يمثل رمز الوسطية ومنارة للعلم منذ 1400 عاماً، فضلا عن أنه يعمل على تحصين شباب المسلمين من الفكر المتطرف والأفكار الهدامة من خلال هؤلاء العلماء الذين يتلقون تدريبهم فى مثل هذه الدورات التدريبية .