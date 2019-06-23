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رئيس وزراء فرنسا السابق: لا أطمح فى منصب بحكومة إسبانيا وعلاقتى بسيودادانوس انتهت

الأحد، 23 يونيو 2019 07:48 م
رئيس وزراء فرنسا السابق: لا أطمح فى منصب بحكومة إسبانيا وعلاقتى بسيودادانوس انتهت مانويل فالس
كتب أحمد علوى

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قال رئيس الوزراء الفرنسى، مانويل فالس، فى كلمه له لصحيفة لو موند الفرنسية، أنه لا يطمح للوصول إلى أى حقيبة فى الحكومة الإسبانية، وأن علاقته بحزب سيودادانوس الأسبانى الليبرالى "حاليا"أ هى تسوية حساب، وذلك بعدما انتشرت العديد من الشائعات بكون يريد الدخول إلى الحكومة الإسبانية وتولى حقيبة بها.

وأشار فالس إلى أن علاقته بالحزب انتهت منذ فترة من الوقت، وأنه كان مرشح الحزب فى برشلونة، ووصل للمركز الرابع بـ13% من الأصوات فى 26 مايو الماضى.

ويشار إلى أن حزب "سيودادنوس" الليبرالى فى إسبانيا، قطع علاقاته مع رئيس الوزراء الفرنسى السابق مانويل فالس، وذلك بسبب دعم السياسى الفرنسى، آدا كولاو التى أعيد انتخابها رئيسة لبلدية برشلونة على حساب السياسى المحنك أرنست ماراجال، المدافع عن استقلال الإقليم فى شمال شرق إسبانيا.

 


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